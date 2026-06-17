Найекстремальніша планета: прогноз погоди передбачає дощі з рубінів і сапфірів

Астрономи провели нове дослідження планети WASP-121b, схожої на м’яч для регбі.

Вчені за допомогою космічного телескопа "Вебб" змогли скласти прогноз погоди для планети, яка знаходиться поза межами Сонячної системи. Там вітер дме зі швидкістю 18 000 км/год, а дощі випадають у вигляді рідкого заліза, а також рубінів і сапфірів. WASP-121b — це одна з найекстремальніших відомих планет. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

WASP-121b — це газовий гігант, який знаходиться настільки близько до своєї зірки, що рік там триває всього 30,5 земних годин. Якби планета знаходилася ближче, то зірка своєю гравітацією розірвала б її на частини. І все ж сильна гравітація зірки змінила форму планети – вона схожа на м’яч для регбі.

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Ця планета завжди звернена до своєї зірки лише однією стороною, а тому на ній є денна та нічна півкулі. Однак астрономам вдалося провести спостереження за двома різними частинами планети, де спостерігається значна різниця в температурах.

Як показує дослідження, на гарячішій денній стороні температура настільки висока, що метали плавляться й випаровуються, а потім надзвичайно швидкі вітри переносять їх на холодну нічну сторону. Там залізо перетворюється на рідину й випадає у вигляді дощу. Також на планеті йдуть дощі з рубінів і сапфірів, що складаються з алюмінію, кисню та заліза.

Дослідники виявили значні відмінності в атмосферних умовах і температурі на планеті в ранкові та вечірні години на лінії термінатора, що розділяє денну та нічну сторони. Це відкриття узгоджується з раніше виявленими вітрами, що переносять тепло з надзвичайно гарячої денної сторони планети на холоднішу нічну.

Більш гаряча сторона планети дозволяє розщеплювати молекули води у верхніх шарах її атмосфери. Тим часом більш холодна сторона частково прихована хмарами, що складаються з силікатних мінералів.

Отримані результати доповнюють дедалі більший обсяг досліджень екстремальних погодних явищ на планеті WASP-121b. Попередні спостереження виявили свідчення того, що магній і залізо покидають атмосферу планети під впливом ультрафіолетового випромінювання зірки.

Цей метод прогнозування погоди на віддалених планетах можна застосувати й до інших подібних екстремальних світів, зазначають вчені.

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