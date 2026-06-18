Половина планети вкрита гарячим океаном: ця суперземля має цікаву атмосферу (фото)

Астрономи оприлюднили результати нового дослідження лавової планети 55 Рака e, яка завжди звернена до своєї зірки лише одним боком.

Вчені використали космічний телескоп "Вебб" для нового дослідження планети 55 Рака e (або 55 Cancri e), також відомої як "Янсен", яку вперше було виявлено у 2004 році на відстані 41 світлового року від нас. Результати дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, можуть допомогти вченим краще зрозуміти формування та еволюцію лавових планет поза Сонячною системою, пише Phys.

Планета 55 Рака e обертається навколо зірки 55 Рака А, схожої на Сонце, яка знаходиться у подвійній зоряній системі 55 Рака на відстані 41 світлового року від нас. Це планета класу "суперземля", яка, як і Земля, є скелястою, але має більші розміри та масу.

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За поточними оцінками, 55 Рака e приблизно у 2 рази більша за Землю, а її маса приблизно у 8 разів перевищує масу нашої планети. Цей світ робить повний оберт навколо своєї зірки майже за 18 земних годин, тобто рік там триває менше, ніж земна доба. Планета знаходиться дуже близько до своєї зірки і завжди звернена до неї лише однією стороною. Через це денна сторона 55 Рака e вкрита океаном гарячої лави, і температура в цій півкулі сягає 2000 градусів Цельсія. Вважається, що нічна, холодніша частина планети, лавою не вкрита.

Порівняння розміру планети 55 Рака з Землею Фото: solar-system

Астрономи вважають, що всі відомі подібні планети мають океани з лави завдяки тому, що зазнають впливу надзвичайно високих температур своїх зірок.

Вчені порівняли результати спостережень за планетою 55 Рака e з давно відомими моделями формування та еволюції планет. Ці моделі припускають, що лавові планети мають високий вміст омоноксиду вуглецю (CO) та діоксиду вуглецю (CO₂). У підсумку дослідники дійшли висновку, що атмосфера цієї суперземлі складається з великої кількості CO та невеликої кількості CO₂, а також містить велику кількість водню.

Вчені дійшли висновку, що на планеті відбувається дегазація, тобто процес виходу газів із надр, у результаті чого утворюються хмари. Вони можуть тимчасово охолоджувати поверхню планети.

За словами астрономів, оскільки атмосфери кам’янистих планет визначаються складом їхньої внутрішньої структури та подальшою дегазацією, склад їхніх атмосфер безпосередньо пов’язаний з їхнім внутрішнім окисно-відновним станом. Це хімічний баланс між киснем та воднем/залізом у її надрах. У випадку з 55 Рака e водень значно переважає кисень, що призводить до утворення атмосфери планети, багатої на водень.

Варто зазначити, що на всіх відомих лавових планетах гаряча лава покриває всю їхню поверхню, утворюючи магматичний океан. Але, як уже зазначалося вище, у 55 Рака такий океан існує лише на одній стороні планети.

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