Половина планеты покрыта горячим океаном: эта суперземля имеет интересную атмосферу (фото)

Астрономы представили результаты нового исследования лавовой планеты 55 Рака e, которая всегда обращена к своей звезде только одной стороной.

Ученые использовали космический телескоп Уэбб для нового изучения планеты 55 Рака e (или 55 Cancri e), также известной как Янсен, которая впервые была обнаружена в 2004 году в 41 световом году от нас. Результаты исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, могут помочь ученым лучше понять формирование и эволюцию лавовых планет вне Солнечной системы, пишет Phys.

Планета 55 Рака e вращается вокруг похожей на Солнце звезды 55 Рака А, которая находится в двойной звездной системе 55 Рака на расстоянии 41 световой год от нас. Это планета класса суперземля, которая, как и Земля является каменистой, но имеет большие размеры и массу.

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Текущие оценки показывают, что 55 Рака e примерно в 2 раза больше Земли, а ее масса примерно в 8 раз превышает массу нашей планеты. Данный мир совершает полный оборот вокруг своей звезды почти за 18 земных часов, то есть год там длится меньше земных суток. Планета находится очень близко к своей звезде и всегда обращена к ней только одной стороной. Из-за этого дневная сторона 55 Рака e покрыта океаном из горячей лавы, и температура в этом полушарии достигает 2000 градусов Цельсия. Считается. Что ночная, более холодная часть планеты, лавой не покрыта.

Сравнение размера планеты 55 Рака е с Землей Фото: NASA

Астрономы считают, что все известные подобные планеты имеют океаны из лавы благодаря тому, что подвергаются воздействию огромных температур своих звезд.

Ученые сравнили результаты наблюдения за планетой 55 Рака e с давно существующими моделями формирования и эволюции планет. Эти модели предполагают, что лавовые планеты имеют высокое содержание омнооксида углерода (CO) и диоксида углерода (CO2). В итоге исследователи пришли к выводу, что атмосфера этой суперземли состоит из большого количества CO и небольшого количества CO2, а также содержит большое количество водорода.

Ученые пришли к выводу, что на планете существует дегазация, то есть процесс выхода газов из недр, и в результате образуются облака. Они могут временно охлаждать поверхность планеты.

По словам астрономов, поскольку атмосферы каменистых планет определяются составом их внутренней структуры и последующей дегазацией, состав их атмосфер напрямую связан с их внутренним окислительно-восстановительным состоянием. Это химический баланс между кислородом и водородом/железом в ее недрах. В случае с 55 Рака e водород значительно превосходит кислород, что приводит к богатой водородом атмосфере планеты.

Стоит отметить, что у всех известных лавовых планет горячая лава покрывает всю их поверхность, создавая магматический океан. Но, как было сказано, выше у 55 Рака e такой океан существует только на одной стороне планеты.

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