Половина планеты покрыта горячим океаном: эта суперземля имеет интересную атмосферу (фото)
Астрономы представили результаты нового исследования лавовой планеты 55 Рака e, которая всегда обращена к своей звезде только одной стороной.
Ученые использовали космический телескоп Уэбб для нового изучения планеты 55 Рака e (или 55 Cancri e), также известной как Янсен, которая впервые была обнаружена в 2004 году в 41 световом году от нас. Результаты исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, могут помочь ученым лучше понять формирование и эволюцию лавовых планет вне Солнечной системы, пишет Phys.
Планета 55 Рака e вращается вокруг похожей на Солнце звезды 55 Рака А, которая находится в двойной звездной системе 55 Рака на расстоянии 41 световой год от нас. Это планета класса суперземля, которая, как и Земля является каменистой, но имеет большие размеры и массу.
Текущие оценки показывают, что 55 Рака e примерно в 2 раза больше Земли, а ее масса примерно в 8 раз превышает массу нашей планеты. Данный мир совершает полный оборот вокруг своей звезды почти за 18 земных часов, то есть год там длится меньше земных суток. Планета находится очень близко к своей звезде и всегда обращена к ней только одной стороной. Из-за этого дневная сторона 55 Рака e покрыта океаном из горячей лавы, и температура в этом полушарии достигает 2000 градусов Цельсия. Считается. Что ночная, более холодная часть планеты, лавой не покрыта.
Астрономы считают, что все известные подобные планеты имеют океаны из лавы благодаря тому, что подвергаются воздействию огромных температур своих звезд.
Ученые сравнили результаты наблюдения за планетой 55 Рака e с давно существующими моделями формирования и эволюции планет. Эти модели предполагают, что лавовые планеты имеют высокое содержание омнооксида углерода (CO) и диоксида углерода (CO2). В итоге исследователи пришли к выводу, что атмосфера этой суперземли состоит из большого количества CO и небольшого количества CO2, а также содержит большое количество водорода.
Ученые пришли к выводу, что на планете существует дегазация, то есть процесс выхода газов из недр, и в результате образуются облака. Они могут временно охлаждать поверхность планеты.
По словам астрономов, поскольку атмосферы каменистых планет определяются составом их внутренней структуры и последующей дегазацией, состав их атмосфер напрямую связан с их внутренним окислительно-восстановительным состоянием. Это химический баланс между кислородом и водородом/железом в ее недрах. В случае с 55 Рака e водород значительно превосходит кислород, что приводит к богатой водородом атмосфере планеты.
Стоит отметить, что у всех известных лавовых планет горячая лава покрывает всю их поверхность, создавая магматический океан. Но, как было сказано, выше у 55 Рака e такой океан существует только на одной стороне планеты.
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