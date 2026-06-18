Телескоп Джеймса Уэбба нашел экзопланеты, задыхающиеся от дизельного смога

Группа исследователей изучила класс экзопланет, который называют субнептунами. Ученые выяснили, что большинство из них задыхаются от дизельного смога.

Наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые смогли определить состав атмосфер субнептуновых планет. Их равновесная температура колеблется в пределах 500-800 Кельвинов (227-527 градусов Цельсия). В планетологии равновесная температура – это теоретическая температура, которой достигает планета только за счет своей звезды, пишет Universe Today.

Моделирование показало, что в атмосферах этих планет образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Как известно, ПАУ – это опасные органические соединения, которые содержатся в дизельном смоге на Земле.

Опасные ПАУ были обнаружены как снаружи, так и внутри сажи, которая действует как губка для ПАУ. Наряду с равновесной температурой, команда учла соотношение углерода и кислорода, а также металличность атмосфер.

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В итоге исследователи обнаружили, что верхние слои атмосферы субнептуновых областей функционируют как мощные двигатели внутреннего сгорания, называя их “фабриками сажи”. Атмосферы далеких планет переносят ПАУ в верхние слои атмосферы, где их и смог увидеть телескоп Джеймса Уэбба.

Команда также отмечает, что количество ПАУ достигало пика при 600 Кельвинов, но уменьшалось как при более высоких, так и при более низких равновесных температурах. Также что количество ПАУ изменялось в зависимости от соотношения кислорода-углерода и металличности.

Одна из таких экзопланет называется GJ 1214 b, и расположена в 48 световых годах от Земли. Ее масса и радиус составляет приблизительно 6,26 и 2,74 массы Земли соответственно.

Эта планета вращается вокруг своей звезды красного карлика, которые меньше и холоднее Солнца. День на планете GJ 1214 b длится 1,58 земных дней.

Учитывая чрезвычайно близкое расстояние до звезды, GJ 1214 b находится в приливном захвате, то есть одна ее сторона всегда обращена к звезде. В результате телескоп JWST зафиксировал значительные различия в температуре между дневной и ночной сторонами экзопланеты, что указывает на то, что GJ 1214 b не может успешно передавать тепло внутри своей атмосферы. Наконец, ее равновесная температура составляет приблизительно 550 К, что находится в диапазоне параметров исследования, наряду с высоким содержанием металлов в её атмосфере.

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