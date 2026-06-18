Телескоп Джеймса Вебба виявив екзопланети, які задихаються від дизельного смогу

Група дослідників вивчила клас екзопланет, який називають субнептунами. Вчені з’ясували, що більшість із них задихаються від дизельного смогу.

Завдяки спостереженням за допомогою телескопа Джеймса Вебба вчені змогли визначити склад атмосфер субнептунових планет. Їхня рівноважна температура коливається в межах 500–800 кельвінів (227–527 градусів Цельсія). У планетології рівноважна температура — це теоретична температура, якої планета досягає виключно за рахунок своєї зірки, пише Universe Today.

Моделювання показало, що в атмосферах цих планет утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Як відомо, ПАВ — це небезпечні органічні сполуки, які містяться в дизельному смозі на Землі.

Небезпечні ПАУ були виявлені як зовні, так і всередині сажі, яка діє як губка для ПАУ. Окрім рівноважної температури, команда врахувала співвідношення вуглецю та кисню, а також металічність атмосфер.

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У підсумку дослідники виявили, що верхні шари атмосфери субнептунових областей функціонують як потужні двигуни внутрішнього згоряння, називаючи їх "фабриками сажі". Атмосфери віддалених планет переносять ПАУ у верхні шари атмосфери, де їх і зміг побачити телескоп Джеймса Вебба.

Команда також зазначає, що кількість ПАУ досягала піку при 600 кельвінах, але зменшувалася як при вищих, так і при нижчих рівноважних температурах. Крім того, кількість ПАУ змінювалася залежно від співвідношення кисню та вуглецю й металічності.

Одна з таких екзопланет називається GJ 1214 b і розташована на відстані 48 світлових років від Землі. Її маса та радіус становлять приблизно 6,26 та 2,74 маси Землі відповідно.

Ця планета обертається навколо своєї зірки — червоного карлика, яка менша й холодніша за Сонце. День на планеті GJ 1214 b триває 1,58 земних днів.

З огляду на надзвичайно малу відстань до зірки, GJ 1214 b перебуває у приливному захопленні, тобто одна її сторона завжди звернена до зірки. У результаті телескоп JWST зафіксував значні відмінності в температурі між денною та нічною сторонами екзопланети, що вказує на те, що GJ 1214 b не може успішно передавати тепло всередині своєї атмосфери. Нарешті, її рівноважна температура становить приблизно 550 К, що знаходиться в діапазоні параметрів дослідження, поряд із високим вмістом металів у її атмосфері.

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