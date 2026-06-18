Самолет и корабль одновременно: в Китае создали новое частное транспортное средство (видео)

Китайская компания Navee представила свой экраноплан WaveFly 5X. Это первый в мире экраноплан для обычных потребителей.

Экраноплан — это гибрид корабля и самолета, который летит над поверхностью воды, используя так называемый "экранный эффект". Воздушный поток, сжимающийся между крылом и поверхностью, создает дополнительную подъемную силу. Китайская компания Navee представила персональное водное транспортное средство WaveFly 5X, которое одновременно является частично самолетом, частично кораблем. Navee называет этот экраноплан первым в мире транспортным средством на динамической воздушной подушке, то есть экраноплан, для обычных потребителей. Ранее это была только военная технология, пишет New Atlas.

Первые экранопланы были созданы в СССР в 60-х годах прошлого века, затем такие же транспортные средства появились в США. На протяжении десятилетий экранопланы оставались в основном объектом военных экспериментов и не получили массового распространения как5 частные транспортные средства. Компания Navee решила это изменить.

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Экраноплан WaveFly 5X позиционируется как персональный транспорт для отдыха и исследований. С его помощью один или два человека могут перемещаться по озерам и рекам, а также по прибрежным участкам моря.

Экраноплан WaveFly 5X. Экраноплан — это гибрид корабля и самолета, который летит над поверхностью воды, используя так называемый "экранный эффект" Фото: New Atlas

Данный экраноплан использует тандемную двухкрылую конструкцию и фюзеляж из углеродного волокна аэрокосмического класса. Максимальная скорость составляет 85 км/ч, максимальная полезная нагрузка — 140 кг, а дальность полета — до 80 км.

Пока что неизвестно, когда начнется серийное производство WaveFly 5X.

В то же время данное транспортное средство имеет существенный недостако, который придется устранить компании Navee. WaveFly 5X издает громкий шум во время движения. Если этот аппарат получит широкое распространение, то его звуковой след может быть очень неприятным для окружающих людей, а также для водной фауны.

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