Літак і корабель водночас: у Китаї створили новий приватний транспортний засіб (відео)

Китайська компанія Navee представила свій екраноплан WaveFly 5X. Це перший у світі екраноплан для звичайних споживачів.

Екраноплан — це гібрид корабля та літака, який летить над поверхнею води, використовуючи так званий "екранний ефект". Потік повітря, що стискається між крилом і поверхнею, створює додаткову підйомну силу. Китайська компанія Navee представила персональний водний транспортний засіб WaveFly 5X, який одночасно є частково літаком, частково кораблем. Navee називає цей екраноплан першим у світі транспортним засобом на динамічній повітряній подушці, тобто екранопланом, призначеним для звичайних споживачів. Раніше це була лише військова технологія, пише New Atlas.

Перші екраноплани були створені в СРСР у 60-х роках минулого століття, згодом такі ж транспортні засоби з’явилися у США. Протягом десятиліть екраноплани залишалися здебільшого об’єктом військових експериментів і не набули масового поширення як приватні транспортні засоби. Компанія Navee вирішила це змінити.

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Екраноплан WaveFly 5X позиціонується як особистий транспорт для відпочинку та досліджень. За його допомогою одна або дві особи можуть пересуватися по озерах і річках, а також по прибережних ділянках моря.

Екраноплан WaveFly 5X. Екраноплан — це гібрид корабля та літака, який летить над поверхнею води, використовуючи так званий "екранний ефект" Фото: New Atlas

Цей екраноплан має тандемну двокрилу конструкцію та фюзеляж із вуглецевого волокна аерокосмічного класу. Максимальна швидкість становить 85 км/год, максимальне корисне навантаження — 140 кг, а дальність польоту — до 80 км.

Наразі невідомо, коли розпочнеться серійне виробництво WaveFly 5X.

Водночас цей транспортний засіб має суттєвий недолік, який доведеться усунути компанії Navee. WaveFly 5X видає гучний шум під час руху. Якщо цей апарат набуде широкого поширення, то його звуковий слід може бути дуже неприємним для оточуючих людей, а також для водної фауни.

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