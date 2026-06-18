Звезда "съела" свою планету: никто не ожидал увидеть, что произошло дальше (фото)

Двойные звезды имеют одинаковый химический состав. Впервые обнаружена двойная звездная система с таким химическим различием и это очень необычно, говорят ученые.

Астрономы выяснили, что в системе HD 81809, состоящей из двух звезд, которая находится на расстоянии 101 световой год от нас, звезды-близнецы имеют разный химический состав. Но такого не должно быть. Ученые считают, что одна из двух звезд "съела" как минимум одну планету, что привело к химическим изменениям. Ученые впервые обнаружили такие химические различия между звездами в двойной системе, что их очень удивило. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Двойные звезды должны иметь одинаковый химический состав, поскольку каждая звезда образуется из одного и того же огромного облака газа, и пыли. Теперь же астрономы выяснили, что в двойной системе HD 81809 звезда HD 81809B имеет намного больше химических элементов, которые тяжелее водорода и гелия, чем ее близнец HD 81809A.

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Впервые обнаружена двойная звездная система с таким химическим различием и это очень необычно, говорят ученые. Хотя у звезд-близнецов могут возникать различия в химическом составе, но они не такие большие, как в двойной системе HD 81809.

Изначально ученые предположили, что эти различия можно объяснить тем, что звезды HD 81809B и HD 81809A появились из разных облаков газа и пыли. В то же время предполагалось, что звезда HD 81809B поглотила ка минимум одну планету, что и привело к изменению ее химического состава.

Двойная звзда HD 81809 Фото: space.com

Дальнейшие наблюдения показали, что наиболее вероятным является второе объяснение, ведь были обнаружены доказательства такого события. В составе звезды HD 81809B обнаружили высокое содержание лития. Такого количества лития в звездах не должно быть. Это возможно, если звезда поглотила соседнюю планету.

Ученые считают, что в результате гравитационного взаимодействия между двумя звездами. Как минимум одна планета, размер которой в 50-75 раз превышал размер Земли, сошла со своей орбиты и упала в недра HD 81809B. Хотя звезда могла поглотить не одну, а сразу три планеты каждая из которых в 25 раз массивнее Земли.

Исследование предполагает, что звезда в двойной системе "съела" одну или три планеты несколько миллионов лет назад. Сейчас недрах звезды происходят физические процессы, которые пытаются привести ее изначальному химическому составу.

Астрономы намерены продолжить изучение двойной звезды HD 81809, чтобы воссоздать историю космического каннибализма.

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