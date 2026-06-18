Марсоход NASA пробежал марафон на Марсе: три причины, почему это сложно сделать человеку

Марсоход Perseverance преодолел расстояние 42,2 километра на Марсе, то есть можно сказать “пробежал” марафонскую дистанцию, хотя не с помощью ног, а колес. Человеку повторить это достижение будет очень непросто.

Perseverance завершил прохождение марафонской дистанции на Марсе, сообщили ученые из NASA. После посадки на Красной планете в феврале 2021 года колесный робот преодолел 42,2 километра по пересеченному ландшафту Марса. Поскольку NASA планирует в будущем отправить астронавтов на Марс и даже создать там базу, возникает вопрос: может ли повторить то же самое человек, но не с помощью колес, а на своих двоих ногах? Сделать это будет достаточно трудно и для этого есть несколько причин, пишет Space.

На Марсе холодно

Атмосфера Марса очень разреженная, поэтому тепло от Солнца очень быстро уходит с Красной планеты. А поскольку Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, температура на поверхности может опускаться до минус 153 градуса по Цельсию.

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Это не значит, что на Марсе всегда так холодно. Например, в полдень на экваторе температура может подниматься до +20 градусов по Цельсию. Но в целом, поверхность Марса довольно холодная. И хотя пробежать марафон сложно при любой температуре, холод создает дополнительное проблемы для дыхания.

Низкие температуры на Марсе могут представлять опасность для суставов и мышц, а потливость из-за физических нагрузок в условиях сильного холода может даже увеличить риск переохлаждения.

Поверхность Марса довольно холодная Фото: NASA

Тяжелый скафандр

Воздух на Марсе непригоден для дыхания, ведь на 95% он состоит из углекислого газа. Поэтому при перемещении по поверхности Марса нужно носить скафандр.

Современные скафандры весят около 90 кг, но более низкая гравитация на Марсе приведет к тому, что скафандр будет весить примерно 45 кг. Это все равно очень большой вес.

Пробежать марафон в спортивной одежде сложно, а пробежать марафон в скафандре — это может быть настоящий подвиг. Это потребует невероятных затрат энергии, силы и времени.

Пробежать марафон в спортивной одежде сложно, а пробежать марафон в скафандре — это может быть настоящий подвиг Фото: New Atlas

Гравитация на Марсе

Гравитация на Марсе составляет около 38% от земной. Это означает, что человек весом 100 кг на Красной планете будет чувствовать себя так, будто он весит всего 38 кг. Это безусловно немного облегчит нагрузку на суставы во время марафона.

Но из-за скафандра и непривычной гравитации преодоление такого большого расстояния на Марсе может быть очень неудобным занятием.

Можно с уверенностью сказать, что пробежать марафон на Марсе можно, но сделать это будет очень сложно.

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