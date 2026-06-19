Ученые 13 лет отправляли радиосигналы на спутник Юпитера Европа, и получили ответ
Самое масштабное радиолокационное исследование ледяного мира предоставило новую информацию, которая поможет подтвердить наличие океана и, возможно, внеземной жизни.
Астрономы представили результаты исследования с помощью радиоволн одного из главных спутников Юпитера — Европа. Данные были собраны в период с 2011 по 2024 год. Результаты, представленные на 248-й конференции Американского астрономического общества, показывают, что способ рассеивания радиоволн на поверхности Европы существенно отличается от того, что наблюдается на каменистых планетах. Это исследование поможет космическим аппаратам, которые сейчас летят к спутникам Юпитера подтвердить или опровергнуть наличие на Европе подземного океана, и, возможно, внеземной жизни, пишет Gizmodo.
Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе, имеет 101 спутник. Но особый интерес для астрономов представляют спутники Европа, Ганимед и Каллисто. Считается, под ледяной корой этих миров находится подземный океан, в котором, возможно, существуют условия для развития внеземной жизни. Сейчас к этим спутникам летят космические аппараты Europa Clipper и JUICE для их детального изучения. Данные нового исследования помогут аппаратам максимально эффективно использовали время, отведенное на изучение Европы.
По словам ученых, прошлый раз крупное радиолокационное исследование Европы проводилось в период с 1980-х по 1990-е годы. Но, новое исследование является самым крупным на сегодняшний день, ведь наблюдения с помощью радиотелескопов охватывают больше территории спутника Европы. Хотя новые данные в целом согласуются с тем, что было известно раньше, ученые получили и новую информацию.
Астрономы говорят, что существует лишь ограниченное количество геологических особенностей, которые могут рассказать о том, что находится в недрах Европы. И здесь на помощь приходят радиоволны, которые могут проникать глубоко в лед и передавать информацию о его внутренней структуре и чистоте.
Например, во время исследования ученые выяснили, что радиолокационное альбедо Европы, показатель того, насколько ярким спутник кажется в радиодиапазоне, намного выше, чем у планет и каменистых миров. Способ рассеивания радиосигнала Европой напоминает характерный признак многократного рассеяния внутри чистого пористого льда.
Кроме того, ученые подтвердили, что яркость Европы в радиодиапазоне оставалась более или менее постоянной даже при изменении угла наблюдения между передатчиком, Европой и приемником. Эта тенденция позволила установить новый предел прозрачности льда Европы и, следовательно, того, насколько глубоко под поверхность смогут проникать радары будущих аппаратов, исследующих Европу.
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