Ученые 13 лет отправляли радиосигналы на спутник Юпитера Европа, и получили ответ

Самое масштабное радиолокационное исследование ледяного мира предоставило новую информацию, которая поможет подтвердить наличие океана и, возможно, внеземной жизни.

Астрономы представили результаты исследования с помощью радиоволн одного из главных спутников Юпитера — Европа. Данные были собраны в период с 2011 по 2024 год. Результаты, представленные на 248-й конференции Американского астрономического общества, показывают, что способ рассеивания радиоволн на поверхности Европы существенно отличается от того, что наблюдается на каменистых планетах. Это исследование поможет космическим аппаратам, которые сейчас летят к спутникам Юпитера подтвердить или опровергнуть наличие на Европе подземного океана, и, возможно, внеземной жизни, пишет Gizmodo.

Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе, имеет 101 спутник. Но особый интерес для астрономов представляют спутники Европа, Ганимед и Каллисто. Считается, под ледяной корой этих миров находится подземный океан, в котором, возможно, существуют условия для развития внеземной жизни. Сейчас к этим спутникам летят космические аппараты Europa Clipper и JUICE для их детального изучения. Данные нового исследования помогут аппаратам максимально эффективно использовали время, отведенное на изучение Европы.

Відео дня

Самое масштабное радиолокационное исследование ледяного мира предоставило новую информацию, которая поможет подтвердить наличие океана и, возможно, внеземной жизни Фото: NASA/ JPL-Caltech

По словам ученых, прошлый раз крупное радиолокационное исследование Европы проводилось в период с 1980-х по 1990-е годы. Но, новое исследование является самым крупным на сегодняшний день, ведь наблюдения с помощью радиотелескопов охватывают больше территории спутника Европы. Хотя новые данные в целом согласуются с тем, что было известно раньше, ученые получили и новую информацию.

Астрономы говорят, что существует лишь ограниченное количество геологических особенностей, которые могут рассказать о том, что находится в недрах Европы. И здесь на помощь приходят радиоволны, которые могут проникать глубоко в лед и передавать информацию о его внутренней структуре и чистоте.

Например, во время исследования ученые выяснили, что радиолокационное альбедо Европы, показатель того, насколько ярким спутник кажется в радиодиапазоне, намного выше, чем у планет и каменистых миров. Способ рассеивания радиосигнала Европой напоминает характерный признак многократного рассеяния внутри чистого пористого льда.

Кроме того, ученые подтвердили, что яркость Европы в радиодиапазоне оставалась более или менее постоянной даже при изменении угла наблюдения между передатчиком, Европой и приемником. Эта тенденция позволила установить новый предел прозрачности льда Европы и, следовательно, того, насколько глубоко под поверхность смогут проникать радары будущих аппаратов, исследующих Европу.

Другие новости науки