Попала ли жизнь в космос с Земли: новое исследование утверждает, что "да" (фото)

Учёные выдвинули новую гипотезу о возможном существовании жизни за пределами Земли. Недавнее исследование указывает на то, что микроскопические формы жизни могут скрываться под ледяной поверхностью Европы — одного из спутников Юпитера — и что источником их происхождения могла быть Земля.

Эта идея связана с научной гипотезой, известной как панспермия, согласно которой жизнь может перемещаться между планетами. Панспермия предполагает, что живые организмы или их предшественники могли путешествовать по космосу на частицах пыли, астероидах или кометах, пишет IFLScience.

Учёные уже знают, что астероиды и кометы содержат химические соединения, которые часто называют "строительными блоками" жизни. Панспермия расширяет эту концепцию, предполагая, что целые микроорганизмы могут выжить во время космических путешествий и добраться до других небесных тел.

Доказать этот процесс сложно, но исследователи продолжают изучать, могут ли микроорганизмы выжить в суровых условиях космоса и как материя перемещается по Солнечной системе.

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Европу считают одним из самых перспективных мест в Солнечной системе для существования внеземной жизни Фото: Wikimedia Commons

В новом исследовании Заза Османов из Тбилисского свободного университета изучал, могла ли Земля на протяжении миллиардов лет выбрасывать в космос частицы пыли, содержащие бактерии. Предыдущие исследования указывают на то, что пылевые частицы в верхних слоях атмосферы Земли могут набрать достаточную скорость, чтобы вырваться за пределы планеты после столкновений с космической пылью, попадающей в атмосферу.

"Жизнь на Земле зародилась не менее 3,55 миллиарда лет назад, а это означает, что примерно столько же времени Земля выбрасывает частицы, содержащие жизнь, в окружающий космос", — написал Османов. Он добавил: "Следовательно, если в других частях Солнечной системы существуют благоприятные условия, до которых могут добраться частицы пыли, перенос жизни с Земли представляется вероятным и, возможно, происходил на протяжении нескольких миллиардов лет".

Если в других частях Солнечной системы существуют благоприятные условия, до которых могут добраться частицы пыли, перенос жизни с Земли представляется вероятным Фото: Public Domain

Европу считают одним из самых перспективных мест в Солнечной системе для существования внеземной жизни. Под её толстой ледяной оболочкой находится огромный океан жидкой воды, который многие учёные рассматривают как потенциально пригодную для жизни среду.

Расчеты Османова сосредоточены на пылевых зернах, достаточно крупных, чтобы переносить бактерии, и на столкновениях, которые не нагревали бы эти бактерии выше примерно 27 °C — температуру, которая могла бы поставить под угрозу их выживание.

В ходе исследования было оценено, сколько пыли могло вырваться из Земли, сколько могло достичь системы Юпитера и сколько частиц в конечном итоге могло осесть на Европе. Хотя расчёты основаны на нескольких допущениях, результаты свидетельствуют о том, что значительные количества материала земного происхождения могли попадать туда в течение длительных периодов времени.

Согласно публикации, "последние исследования показывают, что возраст ледяной поверхности Европы составляет не менее 30–80 млн лет". На основе расчётов в исследовании было оценено, что за этот период на Европу могло попасть от 3 × 10²³ до 8 × 10²³ частиц. В статье отмечается, что это "убедительно указывает на вероятность существования жизни в подповерхностном океане Европы, если биологические и биохимические условия совместимы с жизнью земного происхождения".

Ключевым моментом является то, что океан Европы скрыт под километрами льда. Учёные полагают, что этот океан может содержать больше воды, чем все океаны Земли, взятые вместе. Приливные силы, создаваемые огромной гравитацией Юпитера, постоянно деформируют недра Европы, генерируя тепло, которое помогает удерживать воду в жидком состоянии. Эти условия делают Европу одним из главных объектов поиска жизни за пределами Земли.

Океан Европы скрыт под километрами льда Фото: Wikimedia Commons

Некоторые исследователи считают локальную панспермию в пределах Солнечной системы более реалистичной, чем идею распространения жизни по всей галактике. Бен Вайс, профессор планетологии в Массачусетском технологическом институте (MIT), отметил, что планеты, возможно, не являются полностью изолированными друг от друга. "Мы уверены, что, вероятно, миллиарды тонн марсианских пород попали на Землю со времени образования этих двух планет", — пояснил он. Он также подчеркнул, что "каждые несколько сотен тысяч лет камень размером с кулак долетает с Марса [на Землю] всего за год".

Действительно ли жизнь перенеслась с Земли на Европу, пока неизвестно. Однако это исследование демонстрирует, как материя может перемещаться между планетами и спутниками в течение огромных промежутков времени. По мере того как будущие миссии будут продолжать исследовать Европу и её скрытый океан, учёные смогут лучше понять, существует ли там жизнь, и, если да, то откуда она происходит.

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