Чи потрапило життя у космос з Землі: нове дослідження каже "так" (фото)

Вчені висунули нову гіпотезу щодо можливого існування життя за межами Землі. Нещодавнє дослідження вказує на те, що мікроскопічні форми життя можуть ховатися під крижаною поверхнею Європи — одного з супутників Юпітера — і що джерелом їхнього походження могла бути Земля.

Ця ідея пов'язана з науковою гіпотезою, відомою як панспермія, згідно з якою життя може переміщатися між планетами. Панспермія припускає, що живі організми або їхні попередники могли подорожувати космосом на частинках пилу, астероїдах чи кометах, пише IFLScience.

Вчені вже знають, що астероїди та комети містять хімічні сполуки, які часто називають "будівельними блоками" життя. Панспермія розширює цю концепцію, припускаючи, що цілі мікроорганізми можуть вижити під час космічних подорожей і дістатися інших небесних тіл.

Довести такий процес складно, але дослідники продовжують вивчати, чи можуть мікроорганізми вижити в суворих умовах космосу та як матерія переміщується Сонячною системою.

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Європу вважають одним із найперспективніших місць у Сонячній системі для існування позаземного життя Фото: Wikimedia Commons

У новому дослідженні Заза Османов із Тбіліського вільного університету вивчав, чи могла Земля упродовж мільярдів років викидати в космос частинки пилу, що містять бактерії. Попередні дослідження вказують на те, що пилові зерна у верхніх шарах атмосфери Землі можуть набрати достатню швидкість, щоб вирватися за межі планети після зіткнень із космічним пилом, що потрапляє в атмосферу.

"Життя на Землі виникло щонайменше 3,55 мільярда років тому, що означає: приблизно стільки ж часу Земля викидає частинки, що містять життя, у навколишній космос", — написав Османов. Він додав: "Отже, якщо в інших частинах Сонячної системи існують сприятливі умови, до яких можуть дістатися частинки пилу, перенесення життя з Землі видається ймовірним і, можливо, відбувалося упродовж кількох мільярдів років".

Якщо в інших частинах Сонячної системи існують сприятливі умови, до яких можуть дістатися частинки пилу, перенесення життя з Землі видається ймовірним Фото: Public Domain

Європу вважають одним із найперспективніших місць у Сонячній системі для існування позаземного життя. Під її товстою крижаною оболонкою лежить величезний океан рідкої води, який багато вчених розглядають як потенційно придатне для життя середовище.

Розрахунки Османова зосереджуються на пилових зернах, достатньо великих, щоб переносити бактерії, та на зіткненнях, які не нагрівали б ці бактерії понад приблизно 27 °C — температуру, яка могла б загрожувати їхньому виживанню.

У дослідженні було оцінено, скільки пилу могло вирватися з Землі, скільки могло дістатися до системи Юпітера та скільки частинок зрештою могло приземлитися на Європі. Хоча розрахунки ґрунтуються на кількох припущеннях, результати свідчать про те, що значні кількості матеріалу земного походження могли потрапити туди упродовж тривалих періодів часу.

Згідно з публікацією, "останні дослідження показують, що вік крижаної поверхні Європи становить щонайменше 30–80 млн років". На основі розрахунків у дослідженні було оцінено, що за цей період на Європу могло потрапити від 3 × 10²³ до 8 × 10²³ частинок. У статті зазначено, що це "переконливо вказує на ймовірність існування життя в підповерхневому океані Європи, якщо біологічні та біохімічні умови сумісні з життям земного походження".

Ключовим моментом є те, що океан Європи прихований під кілометрами льоду. Вчені вважають, що цей океан може містити більше води, ніж усі океани Землі разом узяті. Припливні сили, що створюються величезною гравітацією Юпітера, постійно деформують надра Європи, генеруючи тепло, яке допомагає утримувати воду в рідкому стані. Ці умови роблять Європу одним із головних об'єктів пошуку життя за межами Землі.

Океан Європи прихований під кілометрами льоду Фото: Wikimedia Commons

Деякі дослідники вважають локальну панспермію в межах Сонячної системи більш реалістичною, ніж ідею поширення життя по всій галактиці. Бен Вайс, професор планетології в Массачусетському технологічному інституті (MIT), зазначив, що планети, можливо, не є повністю ізольованими одна від одної. "Ми впевнені, що, ймовірно, мільярди тонн марсіанських порід потрапили на Землю з часу утворення цих двох планет", — пояснив він. Він також наголосив, що "кожні кілька сотень тисяч років камінь розміром з кулак долітає з Марса [на Землю] всього за рік".

Чи дійсно життя перенеслося з Землі на Європу, досі невідомо. Однак це дослідження демонструє, як матерія може переміщатися між планетами та супутниками упродовж величезних проміжків часу. У міру того, як майбутні місії продовжуватимуть досліджувати Європу та її прихований океан, вчені зможуть краще зрозуміти, чи існує там життя, і, якщо так, то звідки воно походить.

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