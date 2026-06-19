Дуже небезпечне місце: у Норвегії побудують перший у світі тунель для морських суден (фото)

Тунель Stad Ship Tunnel покликаний вирішити одну з головних проблем судноплавства біля західного узбережжя Норвегії.

Парламент Норвегії спочатку схвалив будівництво першого у світі тунелю для морських суден ще у 2021 році. Однак згодом через зростання цін проект було призупинено. Тепер же стало відомо, що Stad Ship Tunnel буде побудований на західному узбережжі Норвегії. Це інженерне диво дозволить кораблям уникнути надто суворих умов у цій частині Норвезького моря та зніме навантаження з автомобільних і залізничних доріг, пише New Atlas.

Перший у світі тунель для морських суден буде побудовано на західному узбережжі Норвегії, на півострові Стад. Після завершення будівництва тунель Stad Ship Tunnel пройде крізь 1,7 км суцільної скельної породи. Разом із вхідними спорудами його загальна довжина становитиме 2,2 км. Тунель пройде через вузьку частину півострова Стад і з'єднає два фіорди.

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Зображення тунелю Stad Ship Tunnel із проєкту Фото: New Atlas

Загальна висота тунелю становитиме 50 метрів, висота від рівня моря до стелі — 33 метри, ширина — 36 метрів. Це дозволить приймати судна з осадкою до 12 метрів і шириною до 16 метрів, включаючи пороми та круїзні судна. Тунелю такого розміру, побудованого спеціально для морських суден, наразі немає ніде у світі.

Згідно з бюджетом, який має остаточно затвердити парламент Норвегії, вартість проєкту оцінюється у 800 мільйонів доларів. Парламент країни висловив підтримку проєкту ще у 2021 році, але будівництво не розпочалося через зростання цін на матеріали. Тепер же, згідно з планом, будівництво тунелю Stad Ship Tunnel має розпочатися у 2027 році й завершитися приблизно у 2032 році.

Зображення тунелю Stad Ship Tunnel із проєкту Фото: New Atlas

Навіщо витрачати такі величезні кошти на будівництво відносно короткого тунелю? Справа в тому, що поблизу півострова Стад розташоване одне з найскладніших для судноплавства місць. Шторми там вирують близько 100 днів на рік. У результаті морський рух часто зупиняється, оскільки рибальські судна, вантажні судна та інші кораблі намагаються впоратися з умовами, коли висота хвиль сягає 30 метрів. У підсумку виникають затримки з доставкою вантажів, страждає торгівля морепродуктами та створюється додаткове навантаження на автомобільні та залізничні дороги через перевезення додаткових вантажів.

Саме Stad Ship Tunnel має стати вирішенням цієї проблеми. Експерти вважають, що тунель сприятиме розвитку рибальства в Норвегії, зменшить навантаження на автомобільні та залізничні дороги, а також збільшить потік туристів у регіоні.

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