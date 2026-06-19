Очень опасное место: в Норвегии построят первый в мире тоннель для морских кораблей (фото)

Stad Ship Tunnel призван решить одну из главных проблем судоходства у западного побережья Норвегии.

Парламент Норвегии изначально одобрил строительство первого в мире тоннеля для морских судов еще в 2021 году. Но затем из-за роста цен проект был приостановлен. Теперь же стало известно, что Stad Ship Tunnel будет построен на западном побережье Норвегии. Это инженерное чудо позволит кораблям избежать слишком суровых условий в этой части Норвежского моря и снимет нагрузку с автомобильных и железных дорог, пишет New Atlas.

Первый в мире тоннель для морских кораблей будет построен на западном побережье Норвегии, на полуострове Стад. После завершения строительства тоннель Stad Ship Tunnel прорежет 1,7 км сплошной скальной породы. Вместе с входными сооружениями он будет иметь длину 2,2 км. Тоннель пройдет через узкую часть полуострова Стад и соединит два фьорда.

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Изображение тоннеля Stad Ship Tunnel из проекта Фото: New Atlas

Общая высота тоннеля составит 50 метров, высота от уровня моря до потолка — 33 метра, ширина — 36 метров. Это позволит принимать корабли с осадкой до 12 метров и шириной до 16 метров, включая паромы и круизные суда. Тоннеля такого размера, построенного специально для морских кораблей, в настоящее время нет нигде в мире.

Согласно бюджету, который должен окончательно утвердить парламент Норвегии, стоимость проекта оценивается в 800 миллионов долларов. Парламент страны выразил поддержку проекту еще в 2021 году, но строительство не началось из-за роста цен на материалы. Теперь же, согласно плану, строительство тоннеля Stad Ship Tunnel должно начаться в 2027 году и закончиться примерно в 2032 году.

Изображение тоннеля Stad Ship Tunnel из проекта Фото: New Atlas

Зачем тратить такие огромные деньги на строительство относительно короткого тоннеля? Дело в том, что возле полуострова Стад находится одно из самых сложных для судоходства мест. Штормы там бушую около 100 дней в году. В результате морское движение часто останавливается, поскольку рыболовные суда, грузовые суда, и другие корабли пытаются справиться с условиями, когда волны достигают 30 метров в высоту. В итоге происходят задержки с доставкой грузов, страдает торговля морепродуктами и создается дополнительная нагрузка на автомобильные и железные дороги, из-за перевозки дополнительных грузов.

Решением этой проблемы как раз и должен стать Stad Ship Tunnel. Эксперты считают, что тоннель будет способствовать развитию рыболовства в Норвегии, снизит нагрузку на автомобильные и железные дороги, а также увеличит поток туристов в регионе.

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