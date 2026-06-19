Довжина 8 кілометрів: космічний апарат NASA виявив "арахіс" з водою за Марсом (фото)

Дані космічного апарату "Люсі" свідчать, що на астероїді Дональдджохансон була рідка вода, і що невеликі кратери на його поверхні дивним чином зникають.

Астероїд (52246) Дональдджохансон має довжину 8 кілометрів і ширину 3,5 кілометра. Він складається з двох каменів, з’єднаних перешийком, а тому за формою нагадує арахіс. Цей астероїд знаходиться в головному поясі астероїдів за Марсом. Новий аналіз даних, отриманих зондом NASA "Люсі", показав, що цей камінь у минулому містив рідку воду, а зараз його поверхня дивним чином змінюється. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише IFLScience.

У 2025 році зонд NASA наблизився до астероїда "Дональдджохансон", що має незвичайну форму, та дослідив його

Космічний апарат "Люсі" було запущено у 2021 році для дослідження троянських астероїдів Юпітера, які збереглися з часу утворення Сонячної системи понад 4,5 мільярда років тому. Їхнє дослідження допоможе краще зрозуміти, яким чином утворилася планетна система навколо Сонця. Зонд "Люсі" вивчатиме 8 троянських астероїдів Юпітера з 2027 по 2033 рік.

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У 2025 році зонд NASA наблизився до астероїда Дональдджохансон, що мав незвичайну форму, і дослідив його. Таким чином вчені провели випробування приладів апарату перед основною місією. Тепер оприлюднено результати аналізу отриманих даних, які виявили багато цікавого.

Астероїд (52246) Дональдджохансон має довжину 8 кілометрів і ширину 3,5 кілометра Фото: solar-system

Нагадуємо, що зонд "Люсі" та астероїд Дональдджохансон пов’язані між собою. Космічний апарат NASA названо на честь австралопітека Люсі, що жив 3,2 млн років тому, скелет якого було виявлено 1974 року в Ефіопії. Австралопітек Люсі допоміг зрозуміти еволюцію людини, а зонд "Люсі" допоможе зрозуміти еволюцію Сонячної системи. Скелет австралопітека виявив вчений Дональд Джохансон, і на його честь було названо астероїд у головному поясі астероїдів, що має довжину 8 кілометрів і ширину 3,5 кілометра. Головний пояс астероїдів розташований між Марсом і Юпітером.

Вчені дослідили поверхню астероїда і, судячи з кратерів, його вік становить приблизно 155 мільйонів років. Однак, що дивно, на астероїді відсутні кратери діаметром менше 400 метрів. Астрономи вважають, що це може бути пов’язано з тим, що поверхня астероїда піддається впливу руху пухкого матеріалу, який може "стирати" кратери.

Космічний апарат "Люсі" виявив багаті на залізо глинисті мінерали, що утворилися внаслідок наявності рідкої води. Це означає, що астероїд Дональдджохансон, ймовірно, утворився з уламків більшого астероїда, багатого на вуглець і воду, який розпався на частини 155 мільйонів років тому після зіткнення з іншим великим космічним каменем.

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