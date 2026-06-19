Названо самое древнее позвоночное на Земле, живущее 392 года: найти его помогло ядерное оружие

Долгое время животные-долгожители ставили ученых в тупик, пока радиоактивный углерод, выброшенный термоядерным оружием, не помог оценить его возраст.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества видов, но некоторые виды особенно удивительны. Например, в холодных водах Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана обитает вид акул, способных жить так долго, что некоторые из ныне живущих, вероятно, даже пережили Американскую революцию, пишет IFLScience.

Впрочем, события, происходящие на поверхности планеты, едва ли интересовали гренландских акул (Somniosus microcephalus), живущих на глубине около 1200 метров и не проявляющих особого интереса к человеческим делам. И все же, теперь нам известно, что неуловимые гренландские акулы — самые долгоживущие позвоночные на Земле, но выяснить это было не так уж просто. На самом деле, для этого потребовалось ядерное оружие.

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В 2016 году ученые уже знали, что гренландские акулы могут доживать до довольно преклонного возраста. Более 50 лет назад датский биолог-рыбовод Пол Маринус Хансен установил, что они вырастают всего на несколько сантиметров за несколько лет. В то же время эти морские гиганты могут достигать длины более 5 метров, что делает их самыми крупными рыбами, обитающими в арктических водах.

Один из методов оценки возраста рыб — изучение кальцинированных структур, включая кости внутреннего уха, и их чешуи. Из-за сезонных изменений температуры или доступности пищи основные этапы жизненного цикла фиксируются в виде отметок на чешуе или костях, подобно годичным кольцам на дереве. Этот метод может быть полезен для некоторых видов, однако он бесполезен для гренландских акул из-за отсутствия кальцинированной ткани.

В результате в 2016 году международная группа ученых использовала радиоуглеродный анализ ядер хрусталиков глаз 28 экземпляров, собранных в Гренландии в период с 2010 по 2013 год. Отметим, что у позвоночных ядро хрусталика глаза состоят из метаболически инертных кристаллических белков, которые в центре формируются во время пренатального развития. Эта ткань сохраняет белки, синтезированные приблизительно в возрасте 0 лет: уникальная особенность хрусталика глаза, которая использовалась для других трудно поддающихся определению возраста позвоночных

С середины 1950-х годов радиоуглерод, образовавшийся в результате атмосферых испытаний термоядерного оружия, ассимилировался в морской среде, создав отчетливый "бомбовый импульс" в углеродных хронологиях. Авторы отмечают, что период быстрого увеличения содержания радиоуглерода является хорошо установленным временным маркером для подтверждения возраста морских животных.

Примерно в это время огромное количество радиоактивных изотопов C-12 и C-14 было выброшено в окружающую среду и попало в ткани морских существ. Ученые изучили образцы более мелких и, вероятно, более молодых акул. И обнаружили гораздо более высокие уровни радиоуглерода, чем у более старых особей. Отметим, что полученные данные не позволили оценить возраст акул, но указали на то, что они родились уже после "бомбового импульса".

Хотя ядерный след был обнаружен только у самых молодых акул, этот сигнал стал важной точкой отсчета для команды. Далее ученые определили приблизительный возраст одной молодой особи и смогли построить модель роста, что позволило оценить возраст более крупных акул. Позже ученые определили, что возраст одной из самых старых акул составлял 392 года, а средняя продолжительность вида, вероятно, достигала около 272 года. Учитывая, что самки гренландских акул достигают половой зрелости при длине около 400 сантиметров, команда предполагает, что это происходит примерно в 156 лет.

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