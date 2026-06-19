Животные в Чернобыле изменились: что сделали российские солдаты (фото)

Данные с фотоловушек указывают на то, что дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения вели себя иначе во время российского вторжения.

Камеры видеонаблюдения, расположенные внутри Чернобыльской зоны отчуждения, запечатлели поведение животных в первые месяцы российского вторжения в 2022 году. Ученые использовали эти данные и сравнили поведение животных с записями за тот же период годом ранее, до полномасштабного вторжения РФ, пишет Live Science.

Ученые проанализировали поведение животных в Чернобыльской зоне отчуждения и заметили, что млекопитающие стали менее активными, особенно ночью, во время российской оккупации. Данные подчеркивают непосредственное влияние войны на дикую природу.

Исследователи вновь посетили Чернобыльскую зону отчуждения в 2025 году, после российского вторжения Фото: Kateryna Korepanova

Камеры видеоловушек внутри Чернобыльской зоны отчуждения показали, как оккупация территории российскими войсками в феврале и марте 2022 года изменила поведение диких животных, обитающих в этом районе. Результаты указывают, что после вторжения лошади и олени стали менее активными и проводили меньше времени, передвигаясь ночью.

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Отметим, что эти изменения в поведении животных были обнаружены в результате сравнения с фотоловушек, собранные в первые месяцы российского вторжения в 2022 году. Авторы исследования отмечают, что результаты анализа дают редкое представление о том, как животные реагируют на непосредственные нарушения, вызванные войной.

Лошади Пржевальского запечатлены возле Чернобыльской атомной электростанции в 2020 году

По словам соавтора исследования Светланы Кудренко из Университета имени Альберта Людвига во Фрайбурге, исследование проводилось в Чернобыльской зоне отчуждения, примерно 2600 квадратных километров, окружающей место Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года. После взрыва реактора население региона было эвакуировано, а большая часть человеческой деятельности была ограничена.

Предыдущие исследования уже показали, что при минимальной или отсутствующей человеческой активности, популяции диких животных процветали. В результате Чернобыльская зона отчуждения фактически превратилась в естественную лабораторию для ученых, изучающих восстановление экосистемы и поведение животных.

В районе реки Уж в Чернобыльской зоне отчуждения замечены косули Фото: Kateryna Korepanova

Однако все изменилось в феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Зону отчуждения вначале полномасштабного вторжения в Украину. Военная техника, передвижение войск, стрельба и другие военные действия превратили один из самых необычных заповедников дикой природы Европы в активную зону боевых действий.

В новой работе ученые проанализировали данные с фотоловушек, работавших в зоне отчуждения в период с 2020 по 2022 год. Отметим, что изучение экологических последствий вооруженных конфликтов затруднено, поскольку зоны боевых действий опасны и часто труднодоступны для исследователей.

Косуля перебегает дорогу в заброшенной деревне Куповате в 2024 году Фото: Kateryna Korepanova

В общей сложности было проанализировано почти 2000 фотографий и видео, что помогло составить полную картину. Изображения и видеозаписи показали реакции 11 видов диких млекопитающих и указали на то, что поведение некоторых из них существенно изменились. Например, косули (Capreolus capreolus), благородные олени (Cervus elaphus), лоси (Alces alces) и рыжие лисицы (Vulpes vulpes) были менее активны во время оккупации территории российскими войсками. Это было особенно заметно в ночное время.

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