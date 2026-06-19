Животные в Чернобыле изменились: что сделали российские солдаты (фото)
Данные с фотоловушек указывают на то, что дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения вели себя иначе во время российского вторжения.
Камеры видеонаблюдения, расположенные внутри Чернобыльской зоны отчуждения, запечатлели поведение животных в первые месяцы российского вторжения в 2022 году. Ученые использовали эти данные и сравнили поведение животных с записями за тот же период годом ранее, до полномасштабного вторжения РФ, пишет Live Science.
Ученые проанализировали поведение животных в Чернобыльской зоне отчуждения и заметили, что млекопитающие стали менее активными, особенно ночью, во время российской оккупации. Данные подчеркивают непосредственное влияние войны на дикую природу.
Камеры видеоловушек внутри Чернобыльской зоны отчуждения показали, как оккупация территории российскими войсками в феврале и марте 2022 года изменила поведение диких животных, обитающих в этом районе. Результаты указывают, что после вторжения лошади и олени стали менее активными и проводили меньше времени, передвигаясь ночью.
Отметим, что эти изменения в поведении животных были обнаружены в результате сравнения с фотоловушек, собранные в первые месяцы российского вторжения в 2022 году. Авторы исследования отмечают, что результаты анализа дают редкое представление о том, как животные реагируют на непосредственные нарушения, вызванные войной.
По словам соавтора исследования Светланы Кудренко из Университета имени Альберта Людвига во Фрайбурге, исследование проводилось в Чернобыльской зоне отчуждения, примерно 2600 квадратных километров, окружающей место Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года. После взрыва реактора население региона было эвакуировано, а большая часть человеческой деятельности была ограничена.
Предыдущие исследования уже показали, что при минимальной или отсутствующей человеческой активности, популяции диких животных процветали. В результате Чернобыльская зона отчуждения фактически превратилась в естественную лабораторию для ученых, изучающих восстановление экосистемы и поведение животных.
Однако все изменилось в феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Зону отчуждения вначале полномасштабного вторжения в Украину. Военная техника, передвижение войск, стрельба и другие военные действия превратили один из самых необычных заповедников дикой природы Европы в активную зону боевых действий.
В новой работе ученые проанализировали данные с фотоловушек, работавших в зоне отчуждения в период с 2020 по 2022 год. Отметим, что изучение экологических последствий вооруженных конфликтов затруднено, поскольку зоны боевых действий опасны и часто труднодоступны для исследователей.
В общей сложности было проанализировано почти 2000 фотографий и видео, что помогло составить полную картину. Изображения и видеозаписи показали реакции 11 видов диких млекопитающих и указали на то, что поведение некоторых из них существенно изменились. Например, косули (Capreolus capreolus), благородные олени (Cervus elaphus), лоси (Alces alces) и рыжие лисицы (Vulpes vulpes) были менее активны во время оккупации территории российскими войсками. Это было особенно заметно в ночное время.
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