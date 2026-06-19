Тварини у Чорнобилі змінилися: що зробили російські солдати (фото)

Дані з фотопасток свідчать про те, що дикі тварини у Чорнобильській зоні відчуження поводилися інакше під час російського вторгнення.

Камери відеоспостереження, розташовані всередині Чорнобильської зони відчуження, зафіксували поведінку тварин у перші місяці російського вторгнення у 2022 році. Вчені використали ці дані та порівняли поведінку тварин із записами за той самий період роком раніше, до повномасштабного вторгнення РФ, пише Live Science.

Вчені проаналізували поведінку тварин у Чорнобильській зоні відчуження та помітили, що ссавці стали менш активними, особливо вночі, під час російської окупації. Ці дані підкреслюють безпосередній вплив війни на дику природу.

Дослідники знову відвідали Чорнобильську зону відчуження у 2025 році, після російського вторгнення Фото: Kateryna Korepanova

Камери відеопасток у Чорнобильській зоні відчуження зафіксували, як окупація території російськими військами у лютому та березні 2022 року змінила поведінку диких тварин, що мешкають у цьому районі. Результати свідчать, що після вторгнення коні та олені стали менш активними й проводили менше часу, пересуваючись вночі.

Відео дня

Зазначимо, що ці зміни в поведінці тварин були виявлені в результаті порівняння з даними фотопасток, зібраними в перші місяці російського вторгнення у 2022 році. Автори дослідження зазначають, що результати аналізу дають рідкісне уявлення про те, як тварини реагують на безпосередні порушення, спричинені війною.

Коні Пржевальського, сфотографовані поблизу Чорнобильської атомної електростанції у 2020 році

За словами співавторки дослідження Світлани Кудренко з Університету імені Альберта Людвіга у Фрайбурзі, дослідження проводилося в Чорнобильській зоні відчуження, площею приблизно 2600 квадратних кілометрів, що оточує місце Чорнобильської ядерної катастрофи 1986 року. Після вибуху реактора населення регіону було евакуйовано, а більша частина людської діяльності була обмежена.

Попередні дослідження вже показали, що за умови мінімальної або повної відсутності людської діяльності популяції диких тварин процвітали. У результаті Чорнобильська зона відчуження фактично перетворилася на природну лабораторію для вчених, які вивчають відновлення екосистеми та поведінку тварин.

У районі річки Уж у Чорнобильській зоні відчуження помітили козуль Фото: Kateryna Korepanova

Однак усе змінилося в лютому 2022 року, коли російські війська вторглися в Зону відчуження на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Військова техніка, пересування військ, стрілянина та інші військові дії перетворили один із найнезвичайніших заповідників дикої природи Європи на активну зону бойових дій.

У новій роботі вчені проаналізували дані з фотопасток, які працювали в зоні відчуження у період з 2020 по 2022 рік. Зазначимо, що вивчення екологічних наслідків збройних конфліктів ускладнюється, оскільки зони бойових дій є небезпечними та часто важкодоступними для дослідників.

Косуля перебігає дорогу в занедбаному селі Куповате у 2024 році Фото: Kateryna Korepanova

Загалом було проаналізовано майже 2000 фотографій і відео, що допомогло скласти повну картину. Зображення та відеозаписи показали реакції 11 видів диких ссавців і вказали на те, що поведінка деяких із них істотно змінилася. Наприклад, козулі (Capreolus capreolus), благородні олені (Cervus elaphus), лосі (Alces alces) та руді лисиці (Vulpes vulpes) були менш активними під час окупації території російськими військами. Це було особливо помітно вночі.

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