Є вагома причина ніколи не змивати кліщів в унітаз: іноді вони повертаються

Дослідники назвали вагому причину, чому не варто змивати кліщів в унітаз — вода не може знищити комах.

Сезон кліщів у самому розпалі, тому вчені вирішили нагадати про найпоширеніші міфи щодо цих паразитів. Наприклад, дехто вважає, що кліщі можуть стрибати з дерев, а утримання опосума як домашнього улюбленця може відлякувати комах. Тепер вчені розвіяли ще один міф: змивання кліща в унітаз — хороший спосіб його знищити, пише Popular Science.

На жаль, за словами ентомолога з Корнельського університету Браяна Ловетта, насправді змити кліща в унітаз — не найкращий спосіб позбутися паразита. Справа в тому, що кліщі здатні витримати силу змиву води, а також можуть плавати у воді унітазу й навіть повернутися назад. За словами вчених, кліщі цілком здатні заповзти на фарфор — це малоймовірно, проте таке цілком може статися.

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Дослідники зазначають, що тіла кліщів схожі на надуті повітряні кульки, але замість гуми вони вкриті міцним шкірястим екзоскелетом із хітину. Цей зовнішній шар ускладнює їх розчавлювання та допомагає їм виживати у воді й в екстремальних умовах. Більше того, залежно від виду, кліщі можуть обходитися без їжі від кількох днів до кількох років. Як тільки вони знаходять господаря, вони можуть міцно прикріпитися до його тіла й залишатися прикріпленими протягом кількох днів, якщо їх не чіпати.

За словами Ловетта, є й інша причина, чому не слід змивати кліщів в унітаз. Натомість вчені радять спробувати помістити кліща в баночку з-під таблеток, поліетиленовий пакет або інший герметичний контейнер, а потім відправити його до місцевого відділу охорони здоров’я для аналізу. Медики нададуть подальші інструкції щодо того, що робити зі зразком.

Маючи зразок кліща, вчені зможуть використати його для визначення виду комахи серед приблизно 900 відомих видів та з’ясувати, чи є він переносником будь-яких захворювань, що передаються кліщами, наприклад, хвороби Лайма. Більш ретельне вивчення також може допомогти в майбутніх дослідженнях кліщів, оскільки вчені прагнуть зрозуміти ризики, які вони становлять, та хвороби, які вони переносять.

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