Засіб від спеки та сонячних опіків: у чому полягає користь рослини алое вера

Дослідники розповіли про те, як правильно застосовувати алое вера та в яких випадках ця рослина може допомогти.

Алое вера — одна з найпоширеніших лікарських рослин; сукулент, який накопичує воду у своїх листках і використовує її для підтримання водного балансу. Це особливо важливо в сухому кліматі сонячного Аравійського півострова, де воно росте, пише Earth.com.

Рід Aloe насправді налічує понад 500 видів, але алое вера має ту саму загальну назву, що й наукова назва роду. Усередині рослини міститься липка желеподібна речовина, яку люди використовують як ліки. Зазначимо, що гель на 96% складається з води, а решта — корисні вітаміни та мінерали.

Відомо, що люди використовують алое вера вже тисячоліттями — це одна з найважливіших лікарських рослин. Її застосовують у традиційній медицині, сучасній косметиці та навіть у харчуванні — вчені розповіли, як найкраще використовувати цю рослину.

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Медицина

Відомо, що алое вера добре підходить для лікування болісного сонячного опіку. Достатньо просто нанести гель на шкіру, щоб миттєво відчути полегшення та прискорити процес загоєння. Зазначимо, що в магазинах продається величезна кількість лосьйонів на основі алое вера, проте вчені вважають, що мало що може зрівнятися з використанням самої рослини.

Як застосовувати рослину:

розріжте аркуш;

дайте жовтому латексу витекти;

видаліть гель із зовнішнього боку листа та наріжте його кубиками;

втирайте гель у обпалену шкіру.

Вчені також радять зберігати залишки гелю в контейнері, оскільки холодний гель алое вера краще заспокоює обпечену шкіру. За різних умов застосування алое вера не тільки допомагає при опіках, але й може допомогти позбутися прищів, вилікувати висип та поліпшити загальний стан шкіри.

Алое чудово підходить для лікування опіків Фото: Freepik

Кулінарія

Цю рослину часто використовують у соках та смузі. Однак важливо пам’ятати, що смак цієї рослини неймовірно гіркий, тому обов’язково слід додавати достатню кількість цукру, щоб збалансувати смак. У багатьох магазинах продається чистий, попередньо підсолоджений сік алое вера, який може бути неймовірно освіжаючим у спекотний день.

Вчені також застерігають, що людям, які страждають на алергію на цибулю та часник, слід утриматися від вживання алое вера.

Декоративні рослини

Алое вера чудово підходить як декоративна рослина для дому та саду, головним чином завдяки своїм високим квітучим пагонам. Крім того, вони бувають різних форм і кольорів. Хоча не всі з них належать до виду Aloe vera, більшість із них чудово підходять для вирощування в горщиках.

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