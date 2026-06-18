Лекарство от жары и солнечных ожогов: в чем польза растения алоэ вера

Исследователи рассказали о том, как правильно использовать алоэ вера и в каких случаях растение может помочь.

Алоэ вера — одно из самых широко используемых лекарственных растений; суккулент, удерживающий воду в своих листьях и использующий ее для поддержания водного баланса. Это особенно важно в сухом климате солнечного Аравийского полуострова, где оно произрастает, пишет Earth.com.

Род Aloe на самом деле включает более 500 видов, но алоэ вера носит то же общее название, что и научное название рода. Внутри растения содержится липкое желеобразное вещество, которое используется людьми в качестве лекарства. Отметим, что гель на 96% состоит из воды, а остальное — полезные витамины и минералы.

Известно, что люди используют алоэ вера тысячелетиями — это одно из важнейших лекарственных растений. Оно используется в традиционной медицине, современной косметике и даже в пище — ученые рассказали, как лучше использовать растение.

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Медицина

Известно, что алоэ вера хорошо подходит для лечения болезненного солнечного ожога. Достаточно просто нанести гель на кожу, чтобы мгновенно почувствовать облегчение и сократить время заживления. Отметим, что в магазинах продается огромное количество лосьонов на основе алоэ вера, однако ученые считают, что мало что сравнится с использованием самого растения.

Как использовать растение:

разрежьте лист;

дайте желтому латексу вытечь;

удалите гель с внешней стороны листа и нарежьте его на кубики;

вотрите гель в обожженную кожу.

Ученые также советуют хранить остаток геля в контейнере, так как холодный гель алоэ вера лучше успокаивает обожженную кожу. При различном использовании алоэ вера не только помогает при ожогах, но и может помочь избавиться от прыщей, залечить сыпь и улучшить общее состояние кожи.

Алоэ отлично подходит для лечения ожогов Фото: Freepik

Кулинария

Растение часто используют в соках и смузи. Однако, важно помнить, что вкус этого растения невероятно горький, поэтому обязательно следует использовать достаточно сахара, чтобы сбалансировать вкус. Во многих магазинах продается чистый, предварительно подслащенный сок алоэ вера, который может быть невероятно освежающим в жаркий день.

Ученые также предупреждают, что людям с аллергией на лук и чеснок следует отказаться от употребления алоэ вера.

Декоративные растения

Алоэ вера отлично подходит в качестве декоративного растения для дома и сада, в основном благодаря своим высоким цветущим структурам. Кроме того, они бывают разных форм и цветов. Хотя не все из них относятся к виду Aloe vera, большинство из них отлично подходят для выращивания в горшках.

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