Посреди одного из самых засушливых регионов Земли заметили яркий оазис: он виден из космоса

Новое изображение Европейского космического агентства предлагает впечатляющий вид на Землю сверху: на кадре запечатлено озеро, притаившееся посреди одного из самых засушливых регионов планеты.

Находясь высоко над Центральной Азией, астронавт Европейского космического агентства запечатлел момент, когда география, цвет и история сливаются в одном кадре. На снимке изображена обширная территория, которая на первый взгляд может показаться почти пустынной — Казахстанская степь. Однако на кадре также виднеется яркая бирюзовая вспышка — озеро Балхаш — одно из крупнейших озер Центральной Азии, выделяющееся, как яркий оазис, на фоне окружающей пустыни, пишет Earth.com.

Фото поделилась французская астронавтка Софи Адено. В подписи к фотографии значится: "День 066, орбита 1021 — Наша траектория пролегает над казахской степью, залитой бежевыми и охристыми оттенками — местом стартов и посадок "Союзов". Однако внезапно посреди пустынного ландшафта появляется озеро Балхаш — яркий оазис бирюзовых тонов, а также одно из крупнейших озер Центральной Азии.

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По словам ученых, с высоты орбиты раскрываются детали, которые легко пропустить с земли. Например, на снимке видно, что края озера вовсе не гладкие — на самом деле они извиваются и разветвляются, сформированные эрозией и изменением уровня воды в течение длительных периодов времени.

Софи Адено также отметила, что с орбиты узоры, вырезанные водой и эрозией, напоминают произведение искусства, расположенное в самом сердце Казахстанской пустыни. Эти узоры не просто визуально интересны. Они рассказывают историю о том, как вода движется по этому региону.

Озеро Балхаш необычно тем, что оно частично пресноводное и частично соленое. Наблюдения показывают, что западная сторона озера остается относительно пресной, в то время как восточная становится более соленой. Это разделение происходит из-за ограниченного потока воды и способа впадения рек в озеро.

Известно, что Казахстанская степь тесно связана с пилотируемыми космическими полетами — здесь находится космодром Байконур, где стартуют и приземляются ракеты "Союз". На той же земле, где осуществляются запуски космических аппаратов, находятся и тихие природные объекты, такие как озеро Балхаш. Ученые считают, что этот контраст подчеркивает, как освоение космоса и природные системы Земли сосуществуют бок о бок.

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