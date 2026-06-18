Самое большое животное в истории Земли: как синие киты стали такими гигантами (видео)

Исследователи раскрыли секрет невероятных размеров синих китов — считается, что морским гигантом помогла жизнь в воде и особый рацион.

Синие киты считаются самыми крупными животными за всю историю нашей планеты: вес морских гигантов может достигать 150 000 кг, а длина — более 30 метров. Для сравнения, считается, что самый крупный динозавр весил всего 75 тонн, что вдвое меньше веса синего кита. Но что же заставило синих китов стать такими большими? Ученые считают, что все дело в жизни в воде и питании крошечными креветкообразными существами, известными как криль, пишет Popular Science.

Дело в том, что на суше максимальный размер млекопитающих ограничен гравитацией. Крупные наземные млекопитающие имеют огромные кости, массивные кровеносные сосуды и сильные ноги, поддерживающие их вес. По мере роста животных их вес увеличивается значительно быстрее, чем прочность костей. Таким образом, в какой-то момент увеличение размеров привело бы к тому, что ноги особенно крупного животного попросту не выдержали бы его веса.

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В воде гравитация не имеет такого же эффекта. Вместо этого плавучесть воды помогает поддерживать вес водных млекопитающих: это ключевой фактор в том, как синие киты достигли своих огромных размеров.

Однако, по словам профессора биоразнообразия в Университете Луизианы Крейга МакКлейна, история о том, как синие киты стали самыми крупными в истории Земли, гораздо сложнее. В новом исследовании профессор МакКлейн сравнил почти 7000 ныне живущих и ископаемых животных, чтобы проанализировать факторы, влияющие на размер. Результаты указывают на то, что вода не только уменьшает силу гравитации, но и подталкивает теплокровных млекопитающих к росту.

Дело в том, что вода отводит тепло от тела гораздо быстрее, чем воздух, поэтому млекопитающим необходимо быть крупнее, иначе они бы не могли согреться. В то же время, по мере увеличения размеров тела, энергия, необходимая для его поддержания, возрастает. Таким образом, водные млекопитающие стремятся к оптимальному размеру тела из-за энергетических компромиссов.

По сути, идеальный размер животных — тщательно сбалансированное соотношение между количеством потребляемой энергии и скоростью питания. Профессор МакКлейн утверждает, что водное млекопитающее может стать огромным только в том случае, если оно потребляет достаточно пищи, чтобы компенсировать потребности более крупного тела.

Ученые считают, что синие киты смогли вырасти намного крупнее других водных млекопитающих, потому что питаются крилем. Отметим, что криль достигает в длину всего около 5 сантиметров, плавает медленно и плотными скоплениями. В ходе эволюции синие киты развили огромные рты и сильно расширяющийся глоточный мешок под кожей, позволяющий им резко бросаться вперед и проглатывать огромное количество криля за один глоток.

В то же время бросок за едой требует много энергии, а потому такая стратегия питания была бы энергетически выгодной только при больших размерах тела. Простыми словами, синие киты выживают миллионы лет, потому что они разработали одну из самых эффективных систем массового питания в природе.

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