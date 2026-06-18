Зомби ледникового периода: 700 000 лет тому белки питались мамонтами, бизонами и кошками (видео)

Исследователи обнаружили доказательства того, что сотни тысяч лет назад рацион белок сильно отличался от того, каким мы его знаем сегодня.

Когда речь идет о рационе белок, мы, как правило думаем об орехах и семенах. Дело в том, что эти животные обычно не ассоциируются с мясоедением, но теперь новое исследование показывает, что рацион белок не всегда был растительным. Ученые обнаружили "капсулу времени", содержащую экологические данные, свидетельствующие, что во времена ледникового периода белки пировали, как зомби, пишет IFLScience.

Открытие было сделано учеными в районе Клондайка на территории Юкона в Канаде — исследователи обнаружили норы белок, которые оставались запечатанными в течение сотен тысяч лет. Анализ ДНК помета, датируемого периодом от 700 000 до 17 000 лет назад, позволил получить представление о процветающей экосистеме ледникового периода.

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Ученые вскрыли эту "капсулу времени" с помощью водных струй и обнаружили в них множество окаменелых экскрементов древних белок. Анализ показал, что древние белки на самом деле питались не только растениями и насекомыми, в их рацион также входили представители мегафауны, в том числе:

шерстистые мамонты;

бизоны;

крупные кошки.

Суслики, также известные как земляные белки (Ground squirrels) относятся к роду Urocitellus, который включает 13 видов. Известно, что они любят поспать и могут проводить до 8 месяцев в году в своих норах в состоянии, подобном спячке. Подобное оцепенение предполагает длительное отсутствие пищи, а потому, когда древние белки бодрствовали, они были совсем не привередливы в еде.

Любопытно, что и сегодня известны случаи, когда белки поедали сбитых на дорогах животных, включая останки своих сородичей. Более того, в Калифорнии были сняты на видео белки, которые охотились на других млекопитающих. Таким образом ученые отмечают, что белки на самом деле значительно кровожаднее, чем мы считали ранее, и новое открытие демонстрирует, что это поведение развилось у животных уже давно.

По словам молекулярного палеоэколога из Копенгагенского университета, рецензировавшего исследование, Миккеля Педерсена, среди найденных в норах останков ученые обнаружили остатки паразитических червей, растений, летучих мышей, птиц, шерстистых мамонтов, бизонов и крупных кошек. Некоторые данные также указывают на то, что в рацион древних белок, возможно, также входили североамериканские гепарды и пумы.

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