Обнаружен новый вид ходячей акулы: где ее нашли и в чью честь назвали (фото)
Морские биологи обнаружили новый вид "ходячей" акулы в водах восточной части Папуа-Новой Гвинеи, пополнив редкую группу рифовых акул. Эти небольшие акулы обитают исключительно в окрестностях Австралии и Новой Гвинеи — регионе, славящемся богатым разнообразием акул.
"Ходячие акулы" — это группа из десяти близкородственных видов, которые отличаются окраской, генетическими характеристиками и ограниченным географическим ареалом, пишет Sci.news.
Как правило, ходячие акулы небольшие, их длина достигает около 70–80 см, хотя некоторые особи могут вырастать до 107 см. Большинство из них активны ночью и обитают вблизи морского дна в мелководных прибрежных средах, таких как коралловые рифы, заросли морской травы и мангровые биотопы.
В отличие от многих видов акул, ходячие акулы занимают очень небольшие ареалы обитания, которые зачастую охватывают площадь от нескольких сотен квадратных метров до нескольких квадратных километров.
Их передвижения ограничены, а способ размножения ещё больше снижает их способность к распространению. Самки откладывают небольшие овальные яйцевые капсулы непосредственно на морское дно, где молодь развивается до вылупления.
Недавно исследователи сосредоточили внимание на малоизученных ходячих акулах восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Исследование возглавила доктор Кристин Даджон из Университета Саншайн-Кост, и его целью было улучшить понимание разнообразия и распространения акул в этом регионе.
"Новые виды акул появляются не так часто, и это, безусловно, первый вид, названный в мою честь", — сказала доктор Даджон.
Новый вид был обнаружен в ходе исследований, проведённых в 2023–2025 годах в провинции Милн-Бей в Папуа-Новой Гвинее. Учёные назвали его "акула-эполетка Даджон" (Hemiscyllium dudgeonae). Этот вид можно узнать по характерному узору из коричневых веснушек, смешанных с белыми пятнами и полосками, а также по заметной отметине, похожей на глаз, расположенной позади головы.
Генетический анализ показал, что Hemiscyllium dudgeonae тесно связана с Hemiscyllium michaeli. Исследователи также отметили, что новый вид акулы может оказаться под угрозой исчезновения, поскольку его известный ареал распространения, судя по всему, весьма ограничен.
"Мы надеемся собрать больше данных в ходе нашей следующей исследовательской экспедиции в октябре, чтобы помочь Красному списку МСОП классифицировать этот вид как "Уязвимый" или "Исчезающий", — сказала аспирантка Университета Саншайн-Кост Джесс Блейквей.
Исследовательская группа также обновила данные об ареалах Hemiscyllium michaeli и другого вида из Папуа-Новой Гвинеи — Hemiscyllium hallstromi. Их выводы изменили прежние представления о том, как эти акулы распространены в регионе. Ранее считалось, что у каждого вида есть четкие барьеры в среде обитания, такие как реки или глубокие воды.
Это исследование содержит важную информацию об одной из самых необычных групп акул в мире и показывает, как много ещё остаётся неизвестным о морской жизни в Папуа-Новой Гвинее.
Понимание ареала распространения и состояния сохранности этих видов чрезвычайно важно для их защиты, особенно с учетом того, что многие ходячие акулы обитают на небольших территориях и могут быть уязвимы к изменениям окружающей среды.
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