Обнаружен новый вид ходячей акулы: где ее нашли и в чью честь назвали (фото)

Морские биологи обнаружили новый вид "ходячей" акулы в водах восточной части Папуа-Новой Гвинеи, пополнив редкую группу рифовых акул. Эти небольшие акулы обитают исключительно в окрестностях Австралии и Новой Гвинеи — регионе, славящемся богатым разнообразием акул.

"Ходячие акулы" — это группа из десяти близкородственных видов, которые отличаются окраской, генетическими характеристиками и ограниченным географическим ареалом, пишет Sci.news.

Как правило, ходячие акулы небольшие, их длина достигает около 70–80 см, хотя некоторые особи могут вырастать до 107 см. Большинство из них активны ночью и обитают вблизи морского дна в мелководных прибрежных средах, таких как коралловые рифы, заросли морской травы и мангровые биотопы.

В отличие от многих видов акул, ходячие акулы занимают очень небольшие ареалы обитания, которые зачастую охватывают площадь от нескольких сотен квадратных метров до нескольких квадратных километров.

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Новый вид был обнаружен в ходе исследований, проведенных в 2023–2025 годах в провинции Милн-Бей в Папуа-Новой Гвинее Фото: CZS-Brookfield Zoo

Их передвижения ограничены, а способ размножения ещё больше снижает их способность к распространению. Самки откладывают небольшие овальные яйцевые капсулы непосредственно на морское дно, где молодь развивается до вылупления.

Недавно исследователи сосредоточили внимание на малоизученных ходячих акулах восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Исследование возглавила доктор Кристин Даджон из Университета Саншайн-Кост, и его целью было улучшить понимание разнообразия и распространения акул в этом регионе.

"Новые виды акул появляются не так часто, и это, безусловно, первый вид, названный в мою честь", — сказала доктор Даджон.

Новый вид был обнаружен в ходе исследований, проведённых в 2023–2025 годах в провинции Милн-Бей в Папуа-Новой Гвинее. Учёные назвали его "акула-эполетка Даджон" (Hemiscyllium dudgeonae). Этот вид можно узнать по характерному узору из коричневых веснушек, смешанных с белыми пятнами и полосками, а также по заметной отметине, похожей на глаз, расположенной позади головы.

Генетический анализ показал, что Hemiscyllium dudgeonae тесно связана с Hemiscyllium michaeli. Исследователи также отметили, что новый вид акулы может оказаться под угрозой исчезновения, поскольку его известный ареал распространения, судя по всему, весьма ограничен.

Как правило, ходячие акулы небольшие, их длина достигает около 70–80 см, хотя некоторые особи могут вырастать до 107 см Фото: Johnny Gaskell

"Мы надеемся собрать больше данных в ходе нашей следующей исследовательской экспедиции в октябре, чтобы помочь Красному списку МСОП классифицировать этот вид как "Уязвимый" или "Исчезающий", — сказала аспирантка Университета Саншайн-Кост Джесс Блейквей.

Исследовательская группа также обновила данные об ареалах Hemiscyllium michaeli и другого вида из Папуа-Новой Гвинеи — Hemiscyllium hallstromi. Их выводы изменили прежние представления о том, как эти акулы распространены в регионе. Ранее считалось, что у каждого вида есть четкие барьеры в среде обитания, такие как реки или глубокие воды.

Это исследование содержит важную информацию об одной из самых необычных групп акул в мире и показывает, как много ещё остаётся неизвестным о морской жизни в Папуа-Новой Гвинее.

Понимание ареала распространения и состояния сохранности этих видов чрезвычайно важно для их защиты, особенно с учетом того, что многие ходячие акулы обитают на небольших территориях и могут быть уязвимы к изменениям окружающей среды.

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