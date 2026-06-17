Мозг может предвидеть социальные взаимодействия: что обнаружили ученые (фото)

Учёные обнаружили доказательства того, что мозг может готовиться к социальным взаимодействиям ещё до того, как особь начнёт фактически приближаться к другому члену своей группы. Это открытие стало результатом исследования рыб данио-рерио и может объяснить, как развивается социальное поведение.

Чтобы выяснить, как животные принимают решение приближаться друг к другу, исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме наблюдали за мозговой активностью данио-рерио, когда рядом плавали другие рыбы. Социальное поведение сближения широко распространено во всем животном мире, однако мозговые процессы, лежащие в основе этих решений, до сих пор изучены лишь частично, пишет Science Alert.

Группа учёных заметила, что когда данио-рерио собиралась подплыть к другой рыбе, за несколько секунд до начала движения в её мозге возникал специфический всплеск нейронной активности. Эта активность происходила в палиуме — области мозга рыбы, связанной со сложными формами поведения. Ученые считают, что эта область выполняет функции, схожие с функциями гиппокампа и миндалины у людей, которые участвуют в процессах памяти, эмоций и интерпретации социальных сигналов.

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Исследователи написали: "За несколько секунд до движений сближения возникает выраженная распределенная нейронная активность, характеризующаяся повышенной активностью нейронов палиума и пониженной активностью популяций среднего и заднего мозга".

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме наблюдали за мозговой активностью данио-рерио, когда рядом плавали другие рыбы Фото: Lifshitz et al., Nat. Comm.

Они добавили: "Эта скоординированная динамика достоверно предсказывает будущие движения сближения в различных участках мозга и объясняет индивидуальные различия в социальном поведении".

Важным открытием стало то, что этот нейронный паттерн появлялся только во время социальных взаимодействий. Когда рыба преследовала движущуюся точку вместо другой рыбы, подобной мозговой активности не наблюдалось. Нейронный сигнал также был сильнее у рыб, которые проявляли большую склонность к взаимодействию с другими.

Чтобы проверить, играет ли палиум непосредственную роль в социальном поведении, исследователи с помощью лазеров удалили определенные клетки, связанные с социальными движениями. После этого рыбы больше не демонстрировали того же социального поведения сближения, что свидетельствует о важности этой области мозга.

Исследование также показало, что социальные взаимодействия были более вероятны, когда две рыбы двигались синхронно. Это указывает на то, что скоординированные движения могут быть тесно связаны с социальным взаимодействием.

Хотя эти выводы касаются данио-рерио, исследователи полагают, что результаты могут иметь более широкое значение. Данио-рерио являются позвоночными и обладают важными биологическими особенностями, общими с другими животными, что делает их ценной моделью для изучения функций мозга. Детальная визуализация мозга выявила закономерности, которые могут существовать также у млекопитающих и, возможно, у людей.

Детальная визуализация мозга выявила закономерности, которые могут наблюдаться также у млекопитающих и, возможно, у людей Фото: Lifshitz et al., Nat. Comm.

Интересно, что не каждая рыба в эксперименте демонстрировала поведение социального сближения. Некоторые редко двигались навстречу другим рыбам, что свидетельствует о наличии индивидуальных различий даже в пределах одного вида.

Исследователи подчеркнули, что многие вопросы остаются без ответа. Они написали: "Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как на это нейронное различие между движениями с приближением и без приближения влияют развитие, предыдущий социальный опыт, нейропептиды, генетика и внутренние состояния".

Это исследование со временем может помочь учёным понять, почему некоторые люди от природы более общительны, чем другие. Оно также может способствовать будущим усилиям, направленным на оказание помощи людям, испытывающим трудности в социальном взаимодействии.

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