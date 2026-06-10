Эксперты назвали оптимальное количество тренировок, чтобы жить дольше: много потеть не придется (фото)

Исследователи обнаружили, что силовые тренировки могут способствовать продлению жизни, однако важную роль, судя по всему, играет именно количество времени, посвященное физическим упражнениям. Ученые отмечают, что умеренные нагрузки связаны со сниженными показателями смертности на протяжении десятилетий.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Х. Чана проанализировали данные о состоянии здоровья и физической активности 147 374 человек, собранные в течение многих лет, чтобы лучше понять, как силовые тренировки и аэробные упражнения влияют на долгосрочные показатели здоровья, пишет Science Alert.

Согласно результатам, наибольшую пользу получили люди, которые еженедельно выполняли от 90 до 119 минут силовых тренировок. Этот уровень активности был связан со снижением риска смерти от любой причины на 13% в течение периода наблюдения, длившегося аж 30 лет. Данные показали, что увеличение силовых тренировок более 120 минут в неделю не приводило к дальнейшему снижению риска смертности.

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Наибольшую пользу получили люди, которые еженедельно выполняли от 90 до 119 минут силовых тренировок Фото: Freepik

Исследователи отметили, что силовым тренировкам уделяли меньше внимания, чем аэробным в исследованиях смертности. В своей статье они написали: "Польза аэробной физической активности для снижения смертности хорошо доказана. Однако роль силовых тренировок в снижении смертности от всех причин и от конкретных причин, их зависимость "доза-реакция" и их совместное влияние с аэробной активностью остаются менее понятными".

Все участники исследования были медицинскими работниками. Среди них 74 процента достигали рекомендованных 150 минут умеренных аэробных упражнений в неделю, тогда как 46 процентов сообщили, что регулярно занимаются силовыми тренировками, такими как поднятие веса, приседания или подобные упражнения.

Преимущества выходили за пределы общей смертности. Лица, которые выполняли от 90 до 119 минут силовых тренировок каждую неделю, имели на 19% меньшую вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и на 27% меньшую вероятность умереть от неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

В исследовании также рассматривались аэробные упражнения с использованием МЕТ-часов — стандартной меры энергозатрат. Один MET соответствует количеству энергии, расходуемой во время отдыха. Деятельности, требующей больших усилий, присваиваются более высокие значения MET в зависимости от того, сколько дополнительной энергии они потребляют. Например, 150 минут умеренных аэробных упражнений равны примерно 7,5 MET-часам.

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, связывающими регулярную аэробную активность с более долгой продолжительностью жизни Фото: Freepik

Аэробные упражнения продемонстрировали еще более сильную связь с долголетием. Участники, которые еженедельно накапливали не менее 45 MET-часов аэробной активности, имели на 42-47% более низкий риск смерти независимо от объема силовых тренировок, которые они выполняли. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, связывающими регулярную аэробную активность с более длительной продолжительностью жизни.

Наибольшее снижение риска смертности наблюдалось среди людей, которые сочетали обе формы физических нагрузок. Те, кто выполнял от 30 до 44 МЕТ-часов аэробной активности в неделю вместе с 60-119 минутами силовых тренировок, имели на 45 процентов более низкий риск смерти.

Наибольшее снижение риска смертности наблюдалось среди людей, которые совмещали обе формы физических нагрузок Фото: Unsplash

Исследователи написали: "Наш совместный анализ силовых и аэробных нагрузок показал самый низкий риск смертности среди участников, которые занимались обоими видами, что согласуется с предыдущими исследованиями". Они также отметили: "Важно, что мы наблюдали: хотя как достаточные аэробные, так и силовые тренировки по отдельности снижали риск смертности, аэробные упражнения давали большую пользу".

Это исследование содержит практический вывод: последовательная физическая активность имеет большое значение. Сочетание аэробных упражнений с умеренными силовыми тренировками может помочь уменьшить риски для здоровья и способствовать более долгой и здоровой жизни.

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