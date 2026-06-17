Комары действительно кусают некоторых людей чаще, чем других: группа крови ничего не решает (фото)

Многие люди заметили, что комары выбирают определённых людей, а других оставляют в покое. Учёные годами изучали это поведение, и последние исследования дали новые подсказки относительно того, почему одних людей комары кусают чаще, чем других.

Исследователи объяснили, что комары не выбирают своих жертв наугад. По словам Фредерика Симарда, "это не заблуждение — комаров действительно привлекают одни люди больше, чем другие", пишет Science Alert.

Самки комаров ориентируются на несколько сигналов, чтобы найти цель. Одним из самых важных является углекислый газ, выделяемый при дыхании. Рикард Игнелл пояснил: "Мы уже более 100 лет знаем, что комаров привлекает углекислый газ, который мы выдыхаем, — это первый сигнал, запускающий их поведение". Комары могут улавливать этот сигнал с расстояния в десятки метров.

Когда комары приближаются, они начинают улавливать запахи тела. На расстоянии около 10 метров запах смешивается с углекислым газом, что делает некоторых людей более привлекательными. Когда насекомые подлетают ещё ближе, тепло тела и влага с кожи помогают им принять окончательное решение.

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Исследователи выпустили комаров вида Aedes aegypti, которые могут переносить желтую лихорадку и денге, и наблюдали за их реакцией на 42 женщин Фото: Wikimedia Commons

Некоторые распространенные представления о том, что привлекает комаров, не подтверждаются научными данными. Симард заявил, что мнение о том, будто комары отдают предпочтение определенным группам крови, "не имеет научного обоснования". Он также отметил, что привлекательность не связана с цветом кожи, глаз или волос.

Вместо этого, похоже, главную роль играет запах тела. Человеческая кожа выделяет сотни химических соединений, многие из которых образуются в результате взаимодействия с микроорганизмами, обитающими на теле. Учёные оценивают, что люди выделяют от 300 до 1 000 соединений, связанных с запахом, но подробно исследовано лишь небольшое их количество.

В недавнем эксперименте исследователи выпустили комаров Aedes aegypti, которые могут переносить желтую лихорадку и денге, и наблюдали за их реакцией на 42 женщин. Команда идентифицировала 27 запаховых соединений, которые комары могли обнаружить. Женщины, которые привлекали больше всего комаров, выделяли более высокие уровни вещества под названием 1-октен-3-ол, также известного как грибной спирт. Это соединение образуется при распаде кожных жиров.

Исследователи были удивлены тем, что даже незначительное повышение уровня грибного спирта существенно влияло на привлекательность для комаров. Игнелл отметил, что это открытие подчеркивает, насколько чувствительны комары к химическим сигналам, вырабатываемым человеческим телом.

Учёные также изучили связь между употреблением алкоголя и укусами комаров. Несколько исследований показали, что употребление пива может повысить привлекательность для комаров, поскольку оно повышает температуру тела, изменяет запах кожи и увеличивает выделение углекислого газа.

Тигровый комар распространился на территориях, где раньше он встречался редко, что усиливает опасения по поводу передачи заболеваний Фото: Wikimedia Commons

Исследование, проведенное в Буркина-Фасо, показало, что комары рода Anopheles, способные переносить малярию, чаще прилетали к людям, употреблявшим пиво. В другом исследовании, проведенном в Нидерландах, 465 добровольцев помещали руки в клетки, где находились самки комаров рода Anopheles. Исследователи обнаружили, что добровольцы, употреблявшие пиво в течение предыдущих 24 часов, были в 1,35 раза привлекательнее для насекомых.

Растущий интерес к поведению комаров связан с изменениями в распространении болезней. Повышение температуры позволило нескольким видам комаров распространиться на новые регионы. Одним из примеров является тигровый комар, который может переносить вирус чикунгунья. Этот вид распространился на территории, где ранее он был редким, что усиливает обеспокоенность по поводу передачи заболеваний.

Чтобы снизить риск укусов комаров, эксперты рекомендуют носить свободную одежду, закрывающую открытые участки кожи, использовать москитные сетки и наносить репелленты. Симард также посоветовал людям употреблять более лёгкие блюда и, по возможности, ограничивать употребление алкоголя.

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