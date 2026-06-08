Что-то живое прячется в тумане: ученые обнаружили экосистемы там где не ждали (видео)

Ученые уже давно знают, что атмосфера содержит огромное количество микроорганизмов. В каждом кубическом метре воздуха может содержаться миллионы микробов, что порождает интересный вопрос: когда образуется туман, просто ли эти организмы переносятся каплями воды, или они на самом деле живут и функционируют непосредственно в самом тумане?

Новое исследование показало, что туман является средой обитания собственной экосистемы, которая не только живая, но и активная и растет. Результаты показали, что туман содержит гораздо больше, чем просто зависшие капли воды, и играет важную роль в атмосферных процессах, пишет IFLScience.

Туманное цунами

Туман — это, по сути, облако, образующееся близко к земле. Хотя туман выглядит как белая мгла, предыдущие исследования указывали на то, что он содержит большое количество бактерий, концентрация которых подобна той, что наблюдается в океанской воде.

Чтобы выяснить, содержит ли туман уникальную микробиологическую популяцию, ученые собирали образцы воздуха до, во время и после 32 случаев образования тумана в течение двух лет. Затем исследователи проанализировали типы присутствующих микроорганизмов, их численность и физические характеристики.

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Исследование показало, что капли тумана действуют как концентрированные очаги бактериальной биомассы в атмосфере. Несмотря на свой крошечный размер, капли содержали концентрации микроорганизмов, сравнимые с теми, что встречаются в эвтрофных озерах и океанических средах.

Туман — это, по сути, облако, образующееся близко к земле Фото: Unplash

Исследователи также обнаружили, что микробиологические сообщества внутри тумана отличались от тех, что были в окружающем воздухе. В частности, образцы тумана содержали большое количество бактерий, принадлежащих к роду Methylobacterium.

Эти микроорганизмы не были неактивными. Анализ показал, что они были метаболически активными и перерабатывали химические вещества в среде тумана. Одним из химических веществ, вызвавшим особый интерес, был формальдегид — природный загрязнитель, который может быть вредным для живых организмов. Казалось, что бактерии использовали формальдегид как источник пищи, что способствовало их росту и одновременно снижало концентрацию загрязнителя.

Исследования биологической активности внутри облаков и тумана являются относительно новыми, и многие вопросы остаются без ответа. Ученые только начинают понимать, как микроорганизмы взаимодействуют с атмосферными условиями и влияют на экологические процессы.

Кроме того, что туман снижает видимость, он служит средой обитания для активных микробных сообществ Фото: Unsplash

Эти выводы могут приобретать все большее значение по мере роста интереса к технологиям, предназначенным для сбора пресной воды из тумана. Удаление больших объемов тумана из атмосферы может также привести к уничтожению микробных сообществ, экологическая роль которых еще не до конца понятна.

"Если мы собираем туман, мы лишаемся наших маленьких друзей в воздухе", — сказал Ферран Гарсия-Пичел, соавтор исследования и директор Центра фундаментальной и прикладной микробиомики Биодизайна Аризонского государственного университета. "Мы не знаем, будет ли это иметь большое влияние, но нам следует это учитывать".

Исследование показало, что туман гораздо сложнее, чем кажется. Кроме того, что он снижает видимость, он служит средой обитания для активных микробных сообществ, которые могут помогать перерабатывать загрязнители и поддерживать естественные экологические системы. Понимание этих скрытых экосистем может помочь ученым принимать лучшие решения по управлению атмосферными ресурсами в будущем.

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