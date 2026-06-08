Щось живе ховається в тумані: вчені виявили екосистеми там де не чекали (відео)

Вчені вже давно знають, що атмосфера містить величезну кількість мікроорганізмів. У кожному кубічному метрі повітря може міститися мільйони мікробів, що породжує цікаве запитання: коли утворюється туман, чи просто ці організми переносяться краплями води, чи вони насправді живуть і функціонують безпосередньо в самому тумані?

Нове дослідження виявило, що туман є середовищем існування власної екосистеми, яка не тільки жива, але й активна та зростає. Результати показали, що туман містить набагато більше, ніж просто завислі краплі води, та відіграє важливу роль в атмосферних процесах, пише IFLScience.

Туманне цунамі

Туман — це, по суті, хмара, що утворюється близько до землі. Хоча туман виглядає як біла імла, попередні дослідження вказували на те, що він містить велику кількість бактерій, концентрація яких подібна до тієї, що спостерігається в океанській воді.

Щоб з’ясувати, чи містить туман унікальну мікробіологічну популяцію, вчені збирали зразки повітря до, під час та після 32 випадків утворення туману протягом двох років. Потім дослідники проаналізували типи присутніх мікроорганізмів, їхню чисельність та фізичні характеристики.

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Дослідження показало, що краплі туману діють як концентровані осередки бактеріальної біомаси в атмосфері. Незважаючи на свій крихітний розмір, краплі містили концентрації мікроорганізмів, порівнянні з тими, що зустрічаються в евтрофних озерах та океанічних середовищах.

Туман — це, по суті, хмара, що утворюється близько до землі Фото: Unplash

Дослідники також виявили, що мікробіологічні спільноти всередині туману відрізнялися від тих, що були в навколишньому повітрі. Зокрема, зразки туману містили велику кількість бактерій, що належать до роду Methylobacterium.

Ці мікроорганізми не були неактивними. Аналіз показав, що вони були метаболічно активними та переробляли хімічні речовини в середовищі туману. Однією з хімічних речовин, що викликала особливий інтерес, був формальдегід — природний забруднювач, який може бути шкідливим для живих організмів. Здавалося, що бактерії використовували формальдегід як джерело їжі, що сприяло їхньому росту та одночасно знижувало концентрацію забруднювача.

Дослідження біологічної активності всередині хмар і туману є відносно новими, і багато питань залишаються без відповіді. Вчені лише починають розуміти, як мікроорганізми взаємодіють з атмосферними умовами та впливають на екологічні процеси.

Окрім того, що туман знижує видимість, він слугує середовищем існування для активних мікробних спільнот Фото: Unsplash

Ці висновки можуть набувати все більшого значення у міру зростання інтересу до технологій, призначених для збору прісної води з туману. Видалення великих обсягів туману з атмосфери може також призвести до знищення мікробних спільнот, екологічна роль яких ще не до кінця зрозуміла.

"Якщо ми збираємо туман, ми позбавляємося наших маленьких друзів у повітрі", — сказав Ферран Гарсія-Пічел, співавтор дослідження та директор Центру фундаментальної та прикладної мікробіоміки Біодизайну Арізонського державного університету. "Ми не знаємо, чи матиме це великий вплив, але нам слід це враховувати".

Дослідження показало, що туман набагато складніший, ніж здається. Окрім того, що він знижує видимість, він слугує середовищем існування для активних мікробних спільнот, які можуть допомагати переробляти забруднювачі та підтримувати природні екологічні системи. Розуміння цих прихованих екосистем може допомогти вченим приймати кращі рішення щодо управління атмосферними ресурсами в майбутньому.

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