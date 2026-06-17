Комарі дійсно кусають деяких людей частіше за інших: група крові нічого не вирішує (фото)

Багато людей помітили, що комарі обирають певних людей, а інших залишають у спокої. Вчені роками вивчали цю поведінку, і останні дослідження дали нові підказки щодо того, чому одних людей комарі кусають частіше, ніж інших.

Дослідники пояснили, що комарі не обирають своїх жертв навмання. За словами Фредеріка Сімарда, "це не помилкова думка — комарів дійсно приваблюють одні люди більше, ніж інші", пише Science Alert.

Самки комарів покладаються на кілька сигналів, щоб знайти ціль. Одним із найважливіших є вуглекислий газ, що виділяється під час дихання. Рікард Ігнелл пояснив: "Ми вже понад 100 років знаємо, що комарів приваблює вуглекислий газ, який ми видихаємо, — це перший сигнал, що запускає їхню поведінку". Комарі можуть вловлювати цей сигнал з відстані в десятки метрів.

Коли комарі наближаються, вони починають відчувати запахи тіла. На відстані близько 10 метрів запах поєднується з вуглекислим газом, роблячи деяких людей привабливішими. Коли комахи підлітають ще ближче, тепло тіла та волога зі шкіри допомагають їм прийняти остаточне рішення.

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Дослідники випустили комарів Aedes aegypti, які можуть поширювати жовту лихоманку та денге, і спостерігали за їхньою реакцією на 42 жінок Фото: Wikimedia Commons

Деякі поширені уявлення про те, що приваблює комарів, не підтверджуються науковими даними. Сімард заявив, що думка про те, ніби комарі віддають перевагу певним групам крові, "не має наукового підґрунтя". Він також зазначив, що привабливість не пов'язана з кольором шкіри, очей чи волосся.

Натомість, здається, головну роль відіграє запах тіла. Людська шкіра виділяє сотні хімічних сполук, багато з яких утворюються в результаті взаємодії з мікроорганізмами, що мешкають на тілі. Вчені оцінюють, що люди виділяють від 300 до 1 000 сполук, пов'язаних із запахом, але детально досліджено лише невелику їх кількість.

У недавньому експерименті дослідники випустили комарів Aedes aegypti, які можуть поширювати жовту лихоманку та денге, і спостерігали за їхньою реакцією на 42 жінок. Команда ідентифікувала 27 сполук запаху, які комарі могли виявити. Жінки, які приваблювали найбільше комарів, виділяли вищі рівні речовини під назвою 1-октен-3-ол, також відомої як грибний спирт. Ця сполука утворюється під час розпаду шкірних жирів.

Дослідники здивувалися через те, що навіть незначне підвищення рівня грибного спирту суттєво впливало на привабливість для комарів. Ігнелл зазначив, що це відкриття підкреслює, наскільки чутливі комарі до хімічних сигналів, що виробляються людським тілом.

Вчені також дослідили зв’язок між вживанням алкоголю та укусами комарів. Кілька досліджень показали, що вживання пива може підвищити привабливість для комарів, оскільки воно підвищує температуру тіла, змінює запах шкіри та збільшує виділення вуглекислого газу.

Тигровий комар поширився на території, де раніше він був рідкісним, що посилює занепокоєння щодо передачі захворювань Фото: Wikimedia Commons

Дослідження, проведене в Буркіна-Фасо, виявило, що комарі роду Anopheles, які можуть переносити малярію, більше тягнулися до людей, які вживали пиво. В іншому дослідженні, проведеному в Нідерландах, 465 добровольців поміщали руки в клітки, де перебували самки комарів роду Anopheles. Дослідники виявили, що добровольці, які вживали пиво протягом попередніх 24 годин, були в 1,35 раза привабливішими для комах.

Зростаючий інтерес до поведінки комарів пов’язаний зі змінами у поширенні хвороб. Підвищення температури дозволило кільком видам комарів поширитися на нові регіони. Одним із прикладів є тигровий комар, який може переносити вірус чикунгунья. Цей вид поширився на території, де раніше він був рідкісним, що посилює занепокоєння щодо передачі захворювань.

Щоб зменшити ризик укусів комарів, експерти рекомендують носити вільний одяг, що прикриває відкриті ділянки шкіри, використовувати москітні сітки та наносити репеленти. Сімард також порадив людям вживати легші страви та, по можливості, обмежувати споживання алкоголю.

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