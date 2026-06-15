У шафі чи в холодильнику: вчені нарешті пояснили, де краще зберігати шоколад (фото)

Тривала суперечка щодо зберігання шоколаду розділила багато сімей. Одні наполягають, що шоколад слід тримати в шафі при кімнатній температурі, а інші вважають, що найкраще місце для нього — холодильник.

Тепер у цю дискусію втрутилися вчені й запропонували відповідь, ґрунтуючись на смакових якостях, текстурі та навіть психології, пише Daily Mail.

За словами Чарльза Спенса, шоколад смакує краще, коли його дістають прямо з холодильника. Експерт пояснив, що охолодження шоколаду покращує кілька аспектів смакових відчуттів. Однією з найпомітніших переваг є звук і текстура шоколаду. Як сказав професор Спенс: "Нам подобаються продукти, які видають якийсь звук. Однією з переваг зберігання шоколаду в холодильнику є те, що ви отримуєте кращий хрускіт, коли ламаєте плитку, охолоджену в холодильнику".

Однією з переваг зберігання шоколаду в холодильнику є те, що ви отримуєте кращий хрускіт, коли ламаєте плитку, охолоджену в холодильнику Фото: Daily Mail

Переваги охолодженого шоколаду на цьому не закінчуються. Професор Спенс зазначив, що холодніший шоколад повільніше тане в роті, що дозволяє довше насолоджуватися смаком і текстурою. Нижчі температури також можуть пом'якшити сильні присмаки, такі як гіркота та солодкість, допомагаючи створити більш збалансований смак, водночас дозволяючи виділитися кремовій текстурі.

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Вчений також вказав на психологічний ефект. "Виймання продуктів з холодильника допомагає асоціювати їх зі свіжістю, а ми всі любимо свіжу їжу", — пояснив він. Іншими словами, люди можуть насолоджуватися охолодженим шоколадом частково тому, що холодні продукти часто асоціюються зі свіжістю. Це сприйняття може впливати на те, як мозок сприймає смак і якість.

Багато шанувальників шоколаду, здається, погоджуються з цією думкою. Нещодавнє опитування, проведене на замовлення компанії Cadbury, показало, що 80 відсотків любителів шоколаду зберігають його в холодильнику під час літа. Опитування 2000 британців показало, що 69% роблять це, щоб запобігти таненню, а 51% — щоб насолодитися додатковою хрусткістю та тріском холодної шоколадної плитки.

Частина привабливості дубайського шоколаду походить від яскравої зеленої начинки, що контрастує з коричневим шоколадом Фото: Соцмережi

Професор Спенс також прокоментував іншу шоколадну тенденцію: популярність шоколаду з Дубая. За його словами, частина його привабливості походить від яскравої зеленої начинки, що контрастує з коричневим шоколадом. Він пояснив, що сильні візуальні контрасти привертають увагу та роблять продукти більш помітними на фотографіях, що може сприяти їхній популярності.

Дискусія щодо того, де слід зберігати шоколад, може тривати, але наукові дані свідчать, що холодильник має кілька переваг. Для любителів шоколаду ці висновки пропонують простий спосіб отримати трохи більше задоволення від улюбленого ласощів.

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