Генетична особливість, дар або прокляття: 6 фактів про альбінізм, яких ви не знали (фото)

Щороку 13 червня світ відзначає Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Ця дата покликана привернути увагу до людей і тварин із рідкісною генетичною особливістю, яка впливає на вироблення меланіну — природного пігменту, що визначає колір шкіри, волосся та очей.

Попри значний розвиток науки, навколо альбінізму досі існує чимало міфів, забобонів та хибних уявлень. Фокус зібрав найцікавіші факти про цю особливість.

Альбінізм зустрічається у представників усіх рас і народів, а також у сотень видів тварин. Вчені продовжують досліджувати цю генетичну особливість, відкриваючи нові цікаві факти про її походження, різновиди та вплив на живі організми.

Які є види альбінізму

Багато людей вважають, що альбінізм завжди означає повністю біле волосся, світлу шкіру та червонуваті очі. Насправді це не так. Існує кілька форм альбінізму, які можуть суттєво відрізнятися за зовнішніми проявами. Найвідомішим є тотальний альбінізм, коли організм майже повністю не виробляє меланін.

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Багато людей вважають, що альбінізм завжди означає повністю біле волосся, світлу шкіру та червонуваті очі Фото: Wikimedia Commons

При неповному альбінізмі певна кількість пігменту все ж утворюється. Такі люди можуть мати світле волосся, але не абсолютно біле, а їхні очі часто мають блакитний або сірий відтінок. Частковий альбінізм проявляється ще цікавіше — відсутність пігментації може зачіпати лише окремі ділянки тіла, наприклад пасмо волосся, частину шкіри або окремі ділянки шерсті у тварин.

Генетики виділяють кілька різновидів альбінізму, які виникають через мутації різних генів. Саме тому двоє людей з альбінізмом можуть виглядати зовсім по-різному, хоча формально мають однаковий діагноз.

Як альбінізм впливає на зір

Одним із найменш відомих фактів про альбінізм є його зв’язок із зором. Меланін відіграє важливу роль у розвитку очей ще до народження людини. Коли цього пігменту недостатньо, можуть виникати різні порушення зору.

Меланін відіграє важливу роль у розвитку очей ще до народження людини Фото: Wikimedia Commons

У багатьох людей з альбінізмом спостерігається світлобоязнь, знижена гострота зору або ністагм — мимовільні рухи очей. Саме проблеми із зором часто створюють більше труднощів у повсякденному житті, ніж світла шкіра чи волосся.

Попри це, сучасні технології дозволяють значно покращити якість життя. Спеціальні окуляри, захисні лінзи та сучасні методи корекції допомагають багатьом людям із цією генетичною особливістю навчатися, працювати та вести активний спосіб життя.

Найвідоміші тварини-альбіноси у світі

Альбінізм зустрічається не лише серед людей. Його зафіксували у ссавців, птахів, рептилій, риб і навіть деяких безхребетних. Саме тому тварини-альбіноси часто стають справжніми знаменитостями в зоопарках та природоохоронних центрах.

Одним із найвідоміших альбіносів у світі є горбатий кит Мігалу, який багато років привертає увагу дослідників біля узбережжя Австралії

Одним із найвідоміших альбіносів у світі є горбатий кит Мігалу, який багато років привертає увагу дослідників біля узбережжя Австралії. Його майже повністю біле тіло робить кита легко впізнаваним серед тисяч інших особин. Не менш відомими стали білі алігатори, яких утримують у кількох американських зоопарках через надзвичайну рідкість цього явища.

Особливу популярність також здобули білі павичі, альбіноси-кобри та білі горили. У дикій природі тваринам-альбіносам виживати складніше через відсутність природного маскування. Їх легше помічають як хижаки, так і потенційна здобич, тому багато таких особин рідко доживають до зрілого віку.

Вірування та міфи про альбінізм

Упродовж століть альбінізм був оточений численними міфами. У багатьох культурах людей із незвичайною зовнішністю вважали наділеними надприродними здібностями або навіть пов’язаними з потойбічним світом.

В окремих регіонах Африки досі зберігаються небезпечні забобони щодо людей з альбінізмом. Через віру в магічні властивості частин тіла альбіносів міжнародні правозахисні організації вже багато років ведуть боротьбу з дискримінацією та насильством. Саме такі проблеми стали однією з причин створення Міжнародного дня поширення інформації про альбінізм під егідою ООН.

Водночас існували й позитивні вірування. У деяких народів незвичайний зовнішній вигляд людей з альбінізмом асоціювався з особливим зв’язком із богами або духами природи.

Незвичайні випадки альбінізму в природі

Час від часу науковці повідомляють про надзвичайно рідкісні випадки альбінізму серед тварин, яких раніше майже неможливо було уявити без характерного забарвлення. У різні роки дослідники фіксували білих пінгвінів, альбіносів-кажанів, білих морських черепах і навіть повністю білих акул.

Фотографії альбіносів регулярно стають вірусними в мережі та привертають увагу мільйонів людей Фото: Wikimedia Commons

Такі випадки викликають великий інтерес серед біологів, оскільки дозволяють краще зрозуміти механізми спадковості та генетичних мутацій. Для багатьох видів подібні особини стають справжньою сенсацією через свою надзвичайну рідкість.

Іноді альбінізм настільки змінює зовнішність тварини, що її складно впізнати навіть фахівцям. Саме тому фотографії рідкісних альбіносів регулярно стають вірусними в мережі та привертають увагу мільйонів людей.

Чому альбінізм зустрічається набагато частіше, ніж здається

На перший погляд може здатися, що альбінізм є надзвичайно рідкісним явищем. Насправді все залежить від регіону світу та конкретного типу генетичних мутацій. У деяких популяціях частота народження людей з альбінізмом значно вища за середньосвітові показники.

деяких популяціях частота народження людей з альбінізмом значно вища за середньосвітові показники Фото: Wikimedia Commons

Багато людей також можуть бути носіями відповідних генів і навіть не підозрювати про це. Якщо обоє батьків є носіями певної мутації, існує ймовірність народження дитини з альбінізмом.

Саме тому генетики наголошують на важливості досліджень спадкових захворювань і генетичного консультування. Подібні знання допомагають краще розуміти природу альбінізму та руйнувати поширені стереотипи.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм нагадує про важливість поваги до людського різноманіття. Чим більше суспільство знає про генетичні особливості, тим менше місця залишається для міфів, дискримінації та упереджень.

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