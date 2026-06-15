В шкафу или в холодильнике: ученые наконец объяснили, где лучше хранить шоколад (фото)
Давняя полемика о том, как хранить шоколад, разделила многие семьи. Одни настаивают, что шоколад следует хранить в шкафу при комнатной температуре, а другие считают, что лучшее место для него — холодильник.
Теперь в эту дискуссию вмешались ученые и предложили ответ, основываясь на вкусовых качествах, текстуре и даже психологии, пишет Daily Mail.
По словам Чарльза Спенса, шоколад вкуснее, когда его достают прямо из холодильника. Эксперт пояснил, что охлаждение шоколада улучшает несколько аспектов вкусовых ощущений. Одним из наиболее заметных преимуществ являются звук и текстура шоколада. Как сказал профессор Спенс: "Нам нравятся продукты, которые издают какой-то звук. Одним из преимуществ хранения шоколада в холодильнике является то, что вы получаете лучший хруст, когда ломаете плитку, охлажденную в холодильнике".
Преимущества охлажденного шоколада на этом не заканчиваются. Профессор Спенс отметил, что более холодный шоколад медленнее тает во рту, что позволяет дольше наслаждаться вкусом и текстурой. Более низкие температуры также могут смягчить сильные привкусы, такие как горечь и сладость, помогая создать более сбалансированный вкус и одновременно позволяя выделиться кремовой текстуре.
Учёный также указал на психологический эффект. "Извлечение продуктов из холодильника помогает ассоциировать их со свежестью, а мы все любим свежую еду", — пояснил он. Другими словами, люди могут наслаждаться охлажденным шоколадом отчасти потому, что холодные продукты часто ассоциируются со свежестью. Это восприятие может влиять на то, как мозг воспринимает вкус и качество.
Многие поклонники шоколада, похоже, согласны с этим мнением. Недавний опрос, проведенный по заказу компании Cadbury, показал, что 80 процентов любителей шоколада хранят его в холодильнике летом. Опрос 2000 британцев показал, что 69% делают это, чтобы предотвратить таяние, а 51% — чтобы насладиться дополнительной хрусткостью и хрустом холодной шоколадной плитки.
Профессор Спенс также прокомментировал еще одну тенденцию в мире шоколада: популярность шоколада из Дубая. По его словам, часть его привлекательности объясняется яркой зеленой начинкой, контрастирующей с коричневым шоколадом. Он объяснил, что сильные визуальные контрасты привлекают внимание и делают продукты более заметными на фотографиях, что может способствовать их популярности.
Споры о том, где следует хранить шоколад, могут продолжаться, но научные данные свидетельствуют о том, что у холодильника есть несколько преимуществ. Для любителей шоколада эти выводы предлагают простой способ получить немного больше удовольствия от любимого лакомства.
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