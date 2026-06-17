Знайдено новий вид ходячої акули: де її виявили та в чию честь назвали (фото)

Морські біологи виявили новий вид "ходячої" акули у водах східної частини Папуа-Нової Гвінеї, поповнивши рідкісну групу рифових акул. Ці невеликі акули мешкають виключно в околицях Австралії та Нової Гвінеї — регіоні, що славиться багатим різноманіттям акул.

Ходячі акули — це група з десяти близькоспоріднених видів, які відрізняються за кольоровим забарвленням, генетичними характеристиками та обмеженим географічним ареалом, пише Sci.news.

Зазвичай ходячі акули невеликі, досягають у довжину близько 70–80 см, хоча деякі особини можуть виростати до 107 см. Більшість з них активні вночі й мешкають поблизу морського дна в мілководних прибережних середовищах, таких як коралові рифи, зарості морської трави та мангрові біотопи.

На відміну від багатьох видів акул, ходячі акули займають дуже невеликі ареали проживання, які часто охоплюють лише від кількох сотень квадратних метрів до кількох квадратних кілометрів.

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Новий вид було виявлено під час досліджень, проведених у 2023–2025 роках у провінції Мілн-Бей у Папуа-Новій Гвінеї Фото: CZS-Brookfield Zoo

Їхні переміщення обмежені, а спосіб розмноження ще більше зменшує їхню здатність до поширення. Самки відкладають невеликі овальні яйцеві капсули безпосередньо на морське дно, де молодь розвивається до вилуплення.

Нещодавно дослідники зосередили увагу на маловивчених ходячих акулах східної частини Папуа-Нової Гвінеї. Дослідження очолювала докторка Крістін Даджон з Університету Саншайн-Кост, і його метою було покращити розуміння різноманітності та поширення акул у цьому регіоні.

"Нові види акул з'являються не так часто, і це, безперечно, перший вид, названий на мою честь", — сказала докторка Даджон.

Новий вид було виявлено під час досліджень, проведених у 2023–2025 роках у провінції Мілн-Бей у Папуа-Новій Гвінеї. Вчені назвали його "акула-еполетка Даджон" (Hemiscyllium dudgeonae). Цей вид можна впізнати за характерним візерунком із коричневих веснянок, змішаних із білими плямами та рисками, а також за примітною міткою, схожою на око, розташованою позаду голови.

Генетичний аналіз показав, що Hemiscyllium dudgeonae тісно пов'язана з Hemiscyllium michaeli. Дослідники також зазначили, що новий вид акули може опинитися під загрозою зникнення, оскільки його відомий ареал поширення, судячи з усього, є дуже обмеженим.

Зазвичай ходячі акули невеликі, досягають у довжину близько 70–80 см, хоча деякі особини можуть виростати до 107 см Фото: Johnny Gaskell

"Ми сподіваємося зібрати більше даних під час нашої наступної дослідницької експедиції в жовтні, щоб допомогти Червоному списку МСОП класифікувати цей вид як "Вразливий" або "Зникаючий", — сказала аспірантка Університету Саншайн-Кост Джес Блейквей.

Дослідницька група також оновила відомі ареали Hemiscyllium michaeli та іншого виду з Папуа-Нової Гвінеї — Hemiscyllium hallstromi. Їхні висновки змінили попередні уявлення про те, як ці акули поширені в регіоні. Раніше вважалося, що кожен вид має чіткі бар’єри у середовищі існування, такі як річки чи глибокі води.

Це дослідження надає важливу інформацію про одну з найнезвичайніших груп акул у світі та демонструє, як багато ще залишається невідомим про морське життя в Папуа-Новій Гвінеї.

Розуміння ареалу поширення та стану збереження цих видів є надзвичайно важливим для їхнього захисту, особливо з огляду на те, що багато ходячих акул мешкають на невеликих територіях і можуть бути вразливими до змін навколишнього середовища.

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