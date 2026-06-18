Зомбі льодовикового періоду: 700 000 років тому білки харчувалися мамонтами, бізонами та кішками (відео)

Дослідники виявили докази того, що сотні тисяч років тому раціон білків значно відрізнявся від того, яким ми його знаємо сьогодні.

Коли мова йде про раціон білок, ми, як правило, думаємо про горіхи та насіння. Справа в тому, що ці тварини зазвичай не асоціюються з м’ясоїдством, але тепер нове дослідження показує, що раціон білок не завжди був рослинним. Вчені виявили "капсулу часу", що містить екологічні дані, які свідчать про те, що за часів льодовикового періоду білки бенкетували, наче зомбі, пише IFLScience.

Це відкриття було зроблено вченими в районі Клондайка на території Юкону в Канаді — дослідники виявили нори білок, які залишалися запечатаними протягом сотень тисяч років. Аналіз ДНК посліду, що датується періодом від 700 000 до 17 000 років тому, дозволив скласти уявлення про процвітаючу екосистему льодовикового періоду.

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Вчені відкрили цю "капсулу часу" за допомогою струменів води й виявили в ній безліч скам’янілих екскрементів стародавніх білок. Аналіз показав, що стародавні білки насправді харчувалися не тільки рослинами та комахами, до їхнього раціону також входили представники мегафауни, зокрема:

волохаті мамонти;

бізони;

великі коти.

Суслики, також відомі як земляні білки (Ground squirrels), належать до роду Urocitellus, який налічує 13 видів. Відомо, що вони люблять поспати і можуть проводити до 8 місяців на рік у своїх норах у стані, схожому на сплячку. Таке заціпеніння передбачає тривалу відсутність їжі, а тому, коли стародавні білки не спали, вони були зовсім не вибагливі в їжі.

Цікаво, що й сьогодні відомі випадки, коли білки поїдали тварин, збитих на дорогах, зокрема й останки своїх родичів. Більше того, у Каліфорнії на відео було зафіксовано білок, які полювали на інших ссавців. Таким чином, вчені зазначають, що білки насправді значно кровожерливіші, ніж ми вважали раніше, і це нове відкриття свідчить про те, що така поведінка розвинулася у тварин вже давно.

За словами молекулярного палеоеколога з Копенгагенського університету, який рецензував дослідження, Міккеля Педерсена, серед знайдених у норах решток вчені виявили залишки паразитичних черв'яків, рослин, кажанів, птахів, шерстистих мамонтів, бізонів та великих котів. Деякі дані також вказують на те, що до раціону древніх білок, можливо, також входили північноамериканські гепарди та пуми.

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