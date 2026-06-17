Полювання вовків на зубрів у пралісі вперше зафіксували на камеру: гіганти у небезпеці (відео)

Вовків, які полюють на зубрів у стародавньому європейському лісі, вперше зняли на відео — вчені вважають, що "королі лісу" перебувають у небезпеці.

Вперше вовків зняли на камеру під час полювання на європейських зубрів у Біловезькій пралісі. Європейських зубрів називають "королями лісу", але їхньому виду загрожує небезпека — на відео не виявлено прямих доказів "прямого вбивства", але бурхлива поведінка свідчить про те, що хижаки успішно полювали й в інших районах Європи, пише IFLScience.

За словами вчених із Польської академії наук, інтенсивну міжвидову сутичку було зафіксовано 15 вересня 2025 року за допомогою прихованих фотопасток у глибині Біловезької пралісу, стародавнього лісу на кордоні між Польщею та Білоруссю, куди європейських зубрів було реінтродуковано у 1950-х роках.

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Ось як розгорталося це полювання: все почалося о 7:25. На відео видно, як зграя з семи вовків нападає на стадо з 11 європейських зубрів, що складається з п’яти дорослих самок, двох дорослих самців, одного молодого самця та трьох дитинчат, включаючи новонароджене теля. У результаті хижаки націлилися на найвразливішого й наймолодшого члена стада. Однак бізони згуртувалися навколо дитинча, відтіснивши вовків назад.

У якийсь момент троє зубрів вирвалися, щоб переслідувати вовків, але вони ненавмисно залишили новонародженого беззахисним. Зграя хижаків скористалася моментом, схопивши теля за шию та спробувавши потягнути його. На щастя, дорослі самки кинулися в атаку й відігнали їх. Цього разу дитинчаті вдалося вирватися, проте пізніше вовки схопили його вдруге. Два дорослих зубра накинулися на зграю з опущеними рогами, тоді як решта оточили теля, утворивши великий, міцний щит. Зіткнувшись із цією стіною, вовки припинили атаку.

Зазначимо, що вовки — досвідчені хижаки, здатні полювати на здобич, вага якої в 10–20 разів перевищує їхню власну, зокрема на лосів, оленів та бізонів. Вони досягають цього завдяки поєднанню грубої сили та витривалості, а також інтелекту та командної роботи.

Відомо, що в Північній Америці вовки полюють на американських бізонів, які є окремим видом, проте в Європі подібні взаємодії трапляються значно рідше. По суті, дослідникам відомі лише кілька історичних свідчень. Більше того, за словами авторів нового дослідження, це відео є першим в історії доказом того, що вовки полюють на європейських бізонів у Біловезькій пралісі.

Хоча полювання, зафіксоване на відео, не увінчалося успіхом для вовків, спостереження показали, що європейський зубр насправді є потенційною здобиччю для вовків. Саме тому, за словами вчених, нові кадри є настільки важливими для науки.

Відомо, що європейський зубр був винищений у дикій природі до 1919 року, але його знову завезли до Біловезької Приморської пущі у 1952 році. На щастя, дослідники вважають малоймовірним, що хижацтво вовків настільки поширене, щоб спричинити скорочення популяції.

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