Ніхто не бачив, щоб тигри робили щось подібне: самка доглядає за чужими дитинчатами (відео)

Тигрицю, яка доглядає за дитинчатами іншої самки, вперше зняли на відео — раніше вчені не спостерігали нічого подібного у дикій природі.

Тигри широко відомі своїм нестримним незалежним духом і територіальними нахилами, тому спільний догляд за дитинчатами здається малоймовірним. І все ж останні спостереження показують, що це можливо: вчені в Непалі вперше в історії зафіксували тигрицю, яка піклується про дитинчат іншої самки, пише IFLScience.

Унікальне відео було знято в рамках серіалу BBC "Острів тигрів", присвяченого котячій фауні національного парку Бардія в Непалі. За словами дослідників, новий серіал розповідає про невеликий річковий острів, де мешкає одна з найвищих концентрацій бенгальських тигрів на Землі.

Відео було знято за допомогою дронів і зафіксувало момент, коли одна тигриця на прізвисько Гома піклується про трьох дитинчат іншої матері, на прізвисько Джугіні, поки та відсутня й їсть. Дослідники вважають, що ці дві тигриці, ймовірно, є родичками — Гома, можливо, є матір’ю Джугіні.

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І все ж, незважаючи на родинні зв’язки, така поведінка, коли тигриця доглядає за дитинчатами іншої самки, є майже нечуваною серед цих хижаків у дикій природі. За словами Дена О'Ніла, вченого, який вивчає великих котів, тигри надзвичайно територіальні. Простіше кажучи, самки, як правило, не перетинаються, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Вони також не ділять дитинчат, а також обов'язки щодо їхнього виховання.

Вчені не знають напевно, але вважають, що самки вдалися до такої поведінки, щоб захистити своїх дитинчат від агресивних самців, які, як показують спостереження, можуть вбивати дитинчат, що не є їхніми власними. На острові площею всього 4 квадратних кілометри (1,5 квадратних милі) ризик такого розвитку подій є особливо високим.

Це суттєво відрізняється від поведінки левиць, які природним чином виступають у ролі сурогатних матерів для дитинчат одна одної, утворюючи спільні "ясла", незалежно від того, чи є вони генетично спорідненими. Більше того, дослідження показали, що левиці синхронізують пологи та розподіляють обов’язки, щоб допомагати охороняти й виховувати дитинчат одна одної.

Більшість диких котів віддають перевагу індивідуалізму перед колективним способом життя, але леви в цьому сенсі є винятком. Втім, тепер популяція Тигрового острова підтверджує теорію про те, що у кожного правила є свої винятки.

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