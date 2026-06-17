Молодий горбатий кит потрапив у смертельну пастку: мотузки не давали йому зрушити з місця (відео)

Неподалік від мису Кейп-Код помітили молодого самця горбатого кита, який заплутався в рибальських сітках — мотузки не давали морському гіганту повернутися у відкритий океан.

Команда з Центру прибережних досліджень (CCS) визволила горбатого кита (Megaptera novaeangliae) біля узбережжя Массачусетсу. Кит заплутався в рибальських сітках у Національному морському заповіднику Стеллваген-Банк на схід від Бостона, між мисами Кейп-Енн і Кейп-Код, пише Popular Science.

Зазначимо, що Стеллваген-Банк — місце проживання горбатих та інших видів китів, які навесні та влітку харчуються рясним планктоном і рибою у цих водах. Раніше відпочивальники повідомили про невеликого горбатого кита, який заплутався в рибальських снастях.

На щастя, команда CCS з реагування на випадки заплутування морських тварин (MAER) змогла визволити кита з сіток. Загалом з 1984 року CCS звільнила понад 200 великих китів та інших морських мешканців із заплутаних сіток.

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Повідомляється, що дослідники прибули на місце, де виявили горбатого кита з мотузками, обмотаними навколо основи хвоста. Мотузки фактично утримували морського гіганта на місці, не даючи йому зануритися. В результаті ссавець більшу частину часу проводив на поверхні океану.

Процес порятунку кита ускладнювався погодними умовами: синоптики прогнозували значне посилення вітру, тому команді довелося діяти швидко. Наблизившись ззаду, команда використала гачкоподібний ніж на кінці 9-метрового жердина, щоб зробити кілька надрізів на мотузках біля хвоста, що в підсумку дозволило звільнити кита.

Після звільнення ссавець все ще залишався нерухомим на поверхні, проте зрештою горбатий кит все ж почав рухатися. Кит отримав травми внаслідок заплутування в сітках, але команда вважає, що він одужає.

За словами вчених, порятунок цього горбатого кита є прикладом того, що може статися, коли кілька організацій об’єднують зусилля для порятунку морського гіганта. Зазначимо, що протягом останнього місяця спостерігачі за китами кілька разів помічали цього кита в цьому районі. Вчені зазначають, що на тілі гіганта видно кілька глибоких, але загоюваних ран від попередніх заплутувань у сітках. Міжнародна комісія з китобійного промислу (IWC) стверджує, що понад 300 000 китів і дельфінів щороку гинуть через прилов та заплутування в рибальських сітках.

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