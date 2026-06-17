Косатки вперше заговорили людською мовою: яке слово сказали кити (відео)

Кілька років тому вчені вперше в історії зафіксували дивовижну поведінку косаток — ці кити здатні імітувати людську мову.

У 2018 році вчені вперше в історії зафіксували, що косатки імітують людську мову. Результати показали, що одні з найнебезпечніших хижаків в океані навчилися імітувати класичні вирази, зокрема: "привіт", "бувай-бувай", а також довгий звук випускання газів, пише IFLScience.

Протягом десятиліть вчені з Ініціативи з перекладу мови китоподібних (CETI) вивчають мову китів і нещодавно виявили, що мова китів насправді є досить складною. Дослідники вивчали кашалотів і виявили, що морські гіганти не тільки вимовляють голосні, а й дифтонги — мовну особливість, яка раніше вважалася унікальною для людини.

За словами засновника та президента проєкту CETI Девіда Губера, завдяки поєднанню лінгвістики та нелюдської комунікації вчені змогли з’ясувати, що в голосі кашалотів є структури, схожі на голосні та дифтонги, і що вони виробили цілком самостійний спосіб вимови голосних звуків. Зазначимо, що в кінцевому підсумку вчені прагнуть дізнатися якомога більше про комунікацію китів, а зрештою й навчитися спілкуватися з ними.

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Водночас у дослідженні 2018 року вчені задокументували дивовижну поведінку косаток: протягом певного часу вчені навчали китів імітувати та відтворювати певні звуки, зокрема кілька слів, які вимовляв дресирувальник. Хоча в результаті кит вимовляє такі слова, як "привіт", "бувай", "раз, два, три" та "ага", дослідження було мотивоване спостереженням за вокальною мімікрією у інших видів тварин. Це є важливим чинником у усній комунікації та має велике значення для людської культури.

Автори дослідження зазначають, що порівняльні дані показали: здатність копіювати звуки своїх родичів, як правило, притаманна лише людині серед приматів, хоча деякі віддалено споріднені таксони птахів і ссавців також незалежно розвинули цю здатність. Водночас інші дослідження вже показали, що у косаток існує безліч вокальних діалектів, які часто називають традиціями та культурами. Також вважається, що ці діалекти були набуті негенетично.

У першій частині експерименту вчені з Групи вивчення поведінки тварин і людини (GECAH) Мадридського університету навчали 3-річного самця косатки Моану видавати за командою п’ять різних нових звуків.

На наступному етапі експерименту вчені спостерігали за 14-річною самкою Вікою, яка намагалася відтворити ці звуки Моану, роблячи це з легкістю, незалежно від того, чи видавала їх Моану безпосередньо, чи відтворювалися вони через динамік. Далі вчені експериментували з більш різноманітними вокалізаціями та звуками, включаючи шість різних людських звуків і фраз, скрип дверей і звуки слона, а також гучний звук, схожий на фиркання/пукання.

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