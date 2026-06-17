Косатки впервые заговорили на человеческом языке: какое слово сказали киты (видео)

Несколько лет назад ученые впервые в истории зафиксировали удивительное поведение косаток — киты способны имитировать человеческий язык.

В 2018 году ученые впервые в истории зафиксировали имитацию косатками человеческого языка. Результаты показали, что одни из самых грозных хищников в океане научились имитировать классические выражения, в том числе: "привет", "пока-пока", а также длинный звук пускания газов, пишет IFLScience.

Десятилетиями ученые из Инициативы по переводу языка китообразных (CETI) изучают язык китов и недавно обнаружили, что язык китов на самом деле довольно сложен. Исследователи изучали кашалотов и обнаружили, что морские гиганты не только произносят гласные, но и дифтонги — языковую особенность, которая ранее считалась уникальной для человека.

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По словам основателя и президента проекта CETI Дэвида Губера, благодаря интеграции лингвистики и нечеловеческой коммуникации ученые смогли выяснить, что у кашалотов в голосе есть структуры, похожие на гласные и дифтонги, и что они выработали совершенно независимый способ произнесения гласных звуков. Отметим, что в конечном итоге ученые стремятся узнать как можно больше о коммуникации китов, а в конце концов и научиться общаться с ними.

В то же время, в исследовании 2018 года ученые задокументировали удивительное поведение косаток: в течение некоторого времени ученые обучали китов имитировать и воспроизводить определенные звуки, включая несколько слов, произносимых дрессировщиком. Хотя в результате кит произносит такие слова, как "привет", "пока-пока", "раз, два, три" и "ага", исследование было мотивировано наблюдением за вокальной мимикрией у других видов животных. Это является важным фактором в устной коммуникации и имеет большое значение для человеческой культуры.

Авторы исследования отмечают, что сравнительные данные показали, что, способность копировать звуки сородичей в основном присуща только человеку среди приматов, некоторые отдаленно родственные таксоны птиц и млекопитающих также независимо развили эту способность. В то же время другие исследования уже показали, что у косаток существует множество вокальных диалектов, которые часто называют традициями и культурами. Также считается, что эти диалекты были приобретены негенетически.

В первой части эксперимента ученые из Группы изучения поведения животных и человека (GECAH) Мадридского университета обучали 3-летнего самца косатки Моану издавать по команде пять различных новых вокализаций.

На следующем этапе эксперимента ученые наблюдали за 14-летней самкой Вики, которая пыталась воспроизвести эти звуки Моану, делая это с легкостью, издавались ли они Моану напрямую или воспроизводились через динамик. Далее ученые экспериментировали с более разнообразными вокализациями и звуками, включая шесть различных человеческих звуков и фраз, скрип дверей и звуки слона, а также громкий звук, похожий на фырканье/пуканье.

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