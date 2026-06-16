Гиганты создали ее раньше: ученые установили истинный возраст самой известной ирландской достопримечательности (фото)

На протяжении многих поколений необычные скальные образования вдохновляли на создание легенд, в которых пытались объяснить их происхождение. В Северной Ирландии таким местом стала Дорога гигантов.

В Северной Ирландии одну из самых известных достопримечательностей уже давно связывают с легендами о великанах, пересекавших море. Однако современные геологические исследования дали более четкое объяснение. Недавно ученые исследовали хронологию формирования этого удивительного ландшафта, более точно определив его возраст, пишет IFLScience.

Расположенная в графстве Антрим, Дорога гигантов является одной из самых известных природных достопримечательностей Северной Ирландии. Она состоит из около 40 000 базальтовых колонн, многие из которых имеют удивительный шестиугольный узор.

Согласно ирландскому фольклору, этот мост построил великан Финн Мак Кумал, который проложил каменную дорогу через море, чтобы бросить вызов шотландскому великану по имени Голл.

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Хотя эта легенда довольно популярна, геологи уже давно поняли, что это место сформировали природные силы. Колонны образовались, когда огромные объёмы лавы вышли на поверхность из глубоких подземных слоёв примерно 50–60 миллионов лет назад.

Когда расплавленная порода остыла, она сжалась и раскололась, образовав геометрические узоры — геологический процесс, известный как столбчатая разлома или призматическая разлома. Подобные образования также можно найти на северо-восточных берегах Атлантического океана, в Исландии.

Когда расплавленная порода остыла, она сжалась и раскололась, образовав геометрические узоры — геологический процесс, известный как столбчатая разлома или призматическая разлома Фото: Wikimedia Commons

Новое исследование, проведенное учеными из Британской геологической службы (BGS) и Геологической службы Северной Ирландии (GSNI), показало, что Дорога гигантов образовалась во время того же самого крупного вулканического эпизода, который создал необычные геологические объекты на территории современной Исландии, Гренландии, Шотландии и Ирландии.

Некоторые из образований на Тропе гигантов напоминают различные предметы. В частности, здесь можно найти "Орган" и "Ботинок гиганта". А еще "Лестницу пастуха", "Соты", "Арфу гиганта", "Трубы дымохода", "Ворота гиганта" и "Горб верблюда". Они возникли после миллионов лет выветривания и других геологических процессов.

Некоторые из образований на Тропе гигантов напоминают различные предметы Фото: Wikimedia Commons

"Благодаря новейшим методам анализа нам впервые удалось определить местоположение вулканической активности, приведшей к образованию Тропы гигантов, в гораздо более точном глобальном контексте", — отметил Саймон Тапстер, геохронолог Британской геологической службы.

История образования началась около 60 миллионов лет назад, когда огромная масса чрезвычайно горячей породы поднялась из глубин под территорией, которая впоследствии стала Северной Атлантикой. В ходе этого процесса произошли крупные вулканические извержения в регионах, которые впоследствии стали Исландией, Гренландией, Шотландией и Ирландией.

На протяжении многих лет некоторые вулканические породы на "Дороге гигантов" казались более молодыми, чем аналогичные породы в других частях региона. Это отличало её от общей вулканической истории Североатлантического региона.

Исследователи пересмотрели имеющиеся данные, опираясь на геохимические исследования и результаты воздушной магнитной съемки. Их выводы указывают на то, что предыдущие методы датировки не позволили составить полностью точную хронологию.

Обновленная хронология указывает на то, что вулканическая активность, приведшая к образованию, продолжалась примерно 5,5 миллиона лет Фото: Wikimedia Commons

Проанализировав данные, учёные пришли к выводу, что вулканическая история "Дороги гигантов" тесно перекликается с историей более обширной Североатлантической магматической провинции. Обновленная хронология указывает на то, что вулканическая активность, ответственная за образование, длилась примерно 5,5 миллионов лет. Это значительно меньше, чем ранее принятая оценка в 13,5 миллионов лет.

"На протяжении десятилетий считалось, что вулканическая активность в этом регионе, приведшая к образованию Тропы гигантов, продолжалась более 13,5 миллионов лет в период, который мы называем палеогеном", — пояснил Марк Купер, автор исследования и главный геолог GSNI.

"Наше исследование показывает, что эта активность была гораздо более интенсивной, а геологические процессы происходили гораздо быстрее, чем считалось ранее. Эти выводы полностью изменили наше понимание места Северной Ирландии в более широкой истории вулканической деятельности Северной Атлантики", — добавил Купер.

Хотя легенда о великанах по-прежнему является важной частью местной культуры, пересмотренная геологическая хронология даёт ещё более чёткое представление о мощных природных процессах, которые сформировали Дороги Гигантов.

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