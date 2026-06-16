Велети створили її раніше: вчені виявили справжній вік найвідомішої ірландської пам'ятки (фото)

Протягом багатьох поколінь незвичайні скельні утворення надихали на створення легенд, які намагалися пояснити їхнє утворення. У Північній Ірландії такою стала Дорога Гігантів.

У Північній Ірландії одну з найвідоміших пам'яток вже давно пов’язують із переказами про велетнів, що перетинали море. Однак сучасні геологічні дослідження дали чіткіше пояснення. Нещодавно вчені дослідили хронологію формування цього дивовижного ландшафту, краще визначивши його вік, пише IFLScience.

Розташована в графстві Антрім, Дорога Гігантів є однією з найвідоміших природних пам'яток Північної Ірландії. Вона складається з близько 40 000 базальтових колон, багато з яких мають дивовижний шестикутний візерунок.

Згідно з ірландським фольклором, цей міст збудував гігант Фінн Мак Кумал, який створив кам'яний шлях через море, щоб кинути виклик шотландському гіганту на ім'я Голл.

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Хоча легенда досить популярна, геологи вже давно зрозуміли, що це місце сформували природні сили. Колони утворилися, коли великі обсяги лави досягли поверхні з глибоких підземних шарів приблизно 50 — 60 мільйонів років тому.

Коли розплавлена порода охолола, вона стиснулася і розкололася на геометричні візерунки — геологічний процес, відомий як стовпчаста окремість або окремість призматична. Подібні утворення також можна знайти на північно-східних берегах Атлантичного океану, в Ісландії.

Коли розплавлена порода охолола, вона стиснулася і розкололася на геометричні візерунки — геологічний процес, відомий як стовпчаста окремість або окремість призматична Фото: чума

Нове дослідження, проведене вченими з Британської геологічної служби (BGS) та Геологічної служби Північної Ірландії (GSNI), показало, що Дорога Гігантів утворилася під час того самого великого вулканічного епізоду, який створив незвичайні геологічні об’єкти на території сучасної Ісландії, Гренландії, Шотландії та Ірландії.

Деякі зі структур на Дорозі Гігантів нагадують різні предмети. Зокрема можна відшукати "Орган" і "Черевик Гіганта". А ще "Сходи пастуха", "Стільники", "Арфу Гіганта", "Труби димоходу", "Ворота Гіганта" та "Горб верблюда". Вони виникли після мільйонів років вивітрювання та інших геологічних процесів.

Деякі зі структур на Дорозі Гігантів нагадують різні предмети Фото: чума

"Завдяки новітнім методам аналізу нам вперше вдалося розмістити вулканічну активність, що призвела до утворення Дорога Гігантів, у набагато точнішому глобальному контексті", — зазначив Саймон Тапстер, геохронолог Британської геологічної служби.

Історія утворення почалася близько 60 мільйонів років тому, коли величезна маса надзвичайно гарячої породи піднялася з глибин під територією, яка згодом стала Північною Атлантикою. Під час цього процесу відбулися великі вулканічні виверження в регіонах, які згодом стали Ісландією, Гренландією, Шотландією та Ірландією.

Протягом багатьох років деякі вулканічні породи на Дорозі Гігантів здавалися молодшими за подібні породи в інших частинах регіону. Це вирізняло її від загальної вулканічної історії Північноатлантичного регіону.

Дослідники переглянули докази, використовуючи геохімічні дослідження та повітряні магнітні зйомки. Їхні висновки вказують на те, що попередні методи датування не дали повністю точної хронології.

Оновлена хронологія вказує на те, що вулканічна активність, відповідальна за утворення, тривала приблизно 5,5 мільйонів років Фото: Wikimedia Commons

Переглянувши дані, вчені дійшли висновку, що вулканічна історія Дороги Гігантів тісно співпадає з історією ширшої Північноатлантичної магматичної провінції. Оновлена хронологія вказує на те, що вулканічна активність, відповідальна за утворення, тривала приблизно 5,5 мільйонів років. Це значно менше, ніж раніше прийнята оцінка у 13,5 мільйонів років.

"Протягом десятиліть вважалося, що вулканічна активність у цьому регіоні, яка спричинила утворення Дороги Гігантів, тривала понад 13,5 мільйонів років у період, який ми називаємо палеогеном", — пояснив Марк Купер, автор дослідження та головний геолог GSNI.

"Наше дослідження показує, що ця активність була набагато більш концентрованою, а геологічні процеси відбувалися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Ці висновки повністю змінили наше розуміння місця Північної Ірландії в ширшій історії вулканічної діяльності Північної Атлантики", — додав Купер.

Хоча легенда про велетнів залишається важливою частиною місцевої культури, переглянута геологічна хронологія дає ще чіткіше уявлення про потужні природні процеси, що створили Дороги Гігантів.

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