Молодой горбатый кит угодил в смертельную ловушку: веревки не давали ему сдвинуться с места (видео)

Недалеко от мыса Кейп-Код заметили молодого самца горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях — веревки не давали морскому гиганту вернуться в открытый океан.

Команда из Центра прибрежных исследований (CCS) освободила горбатого кита (Megaptera novaeangliae) у побережья Массачусетса. Кит запутался в рыболовных сетях в Национальном морском заповеднике Стеллваген-Банк к востоку от Бостона, между мысами Кейп-Энн и Кейп-Код, пишет Popular Science.

Отметим, что Стеллваген-Банк — место обитания горбатых и других видов китов, которые питаются обильным планктоном и рыбой в этих водах весной и летом. Ранее отдыхающие сообщили о небольшом горбатом ките, запутавшемся в рыболовных снастях.

К счастью, команда CCS по реагированию на запутывание морских животных (MAER) смогла остановить кита от сетей. В общей сложности с 1984 года CCS освободила более 200 крупных китов и других морских обитателей из запутанных сетей.

Відео дня

Сообщается, что исследователи прибыли на место, где обнаружили горбатого кита с веревками, обмотанными вокруг основания хвоста. Веревки фактически удерживали морского гиганта на месте, не давая ему погрузиться. В результате, млекопитающее большую часть времени проводило на поверхности океана.

Процесс спасения кита осложнялся погодными условиями: синоптики прогнозировали значительное усиление ветра, а потому команде пришлось действовать быстро. Приблизившись сзади, команда использовала крючкообразный нож на конце 9-метрового шеста, чтобы сделать несколько надрезов на веревках у хвоста, в конечном итоге освободив кита.

После освобождения млекопитающее все еще оставалось неподвижным на поверхности, однако в конце концов горбатый кит все же начал двигаться. Кит получил травмы из-за запутывания в сетях, но команда считает, что он выздоровеет.

По словам ученых, это спасение горбатого кита является примером того, что может произойти, когда несколько организаций работают сообща для спасения морского гиганта. Отметим, что за последний месяц этого кита несколько раз замечали наблюдатели за китами в этом районе. Ученые отмечают, что на теле гиганта видны несколько глубоких, но заживающих ран от предыдущих запутываний в сетях. Международная китобойная комиссия (IWC) утверждает, что более 300 000 китов и дельфинов ежегодно погибают из-за прилова и запутывания в рыболовных сетях.

Другие новости науки