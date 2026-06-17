Никто не видел, чтобы тигры делали нечто подобное: самка присматривает за чужими детенышами (видео)

Тигрицу, присматривающую за детенышами другой самки, впервые запечатлели на видео — ранее ученые не наблюдали ничего подобного в дикой природе.

Тигры широко известны своим яростным независимым духом и территориальными наклонностями, поэтому совместный присмотр за детенышами кажется маловероятным. И все же, последние наблюдения показывают, что это возможно: ученые в Непале впервые в истории запечатлели мать-тигрицу, заботящейся о детенышах другой самки, пишет IFLScience.

Уникальное видео было снято в рамках сериала BBC "Остров тигров", посвященного кошачьей фауне национального парка Бардия в Непале. По словам исследователей, новый сериал рассказывает о небольшом речном острове, где обитает одна из самых высоких концентраций бенгальских тигров на Земле.

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Видео было заснято с помощью беспилотников и запечатлело момент, когда одна тигрица, по кличке Гома, заботится о трех детенышах другей матери, по кличке Джугини, пока та отсутствует и ест. Исследователи считают, что эти две тигрицы, вероятно, являются родственниками — Гома, возможно, является матерью Джугини.

И все же, несмотря на родственные связи, подобное поведение, когда тигрица присматривает за детенышами другой самки, почти неслыханно среди этих хищников в дикой природе. По словам Дэна О'Нила, ученого, изучающего крупных кошек, тигры невероятно территориальны. Простыми словами, самки, как правило, не пересекаются, если в этом нет крайней необходимости. Они также не делят детенышей, а также обязанности по их воспитанию.

Ученые не знают наверняка, но считают, что самки прибегли к такому поведению, чтобы защитить своих детенышей от агрессивных самцов, которые, как показывают наблюдения, могут убивать детенышей, не являющихся их собственными. На острове площадью всего 4 квадратных километра (1,5 квадратных мили) угроза этого события особенно высока.

Это сильно отличается от поведения львиц, которые естественным образом выступают в роли суррогатных матерей для детенышей друг друга, образуя общие "ясли", независимо от того, являются ли они генетически родственными. Более того, исследования показали, что львицы синхронизируют роды и делят обязанности, чтобы помогать охранять и воспитывать детенышей друг друга.

Большинство диких кошек предпочитают индивидуализм коллективному образу жизни, но львы в этом смысле являются исключением. Впрочем, теперь популяция Тигрового острова подтверждает теорию о том, что у каждого правила есть свои исключения.

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