Охоту волков на зубров в древнем лесу впервые запечатлели на камеру: гиганты в опасности (видео)

Волков, охотящихся на зубров в древнем европейскому лесу, впервые запечатлели на видео — ученые считают, что «короли леса» в опасности.

Впервые волки были запечатлены на камеру во время охоты на европейских зубров в Беловежской первобытной пуще. Европейских зубров называют "королями леса", но их трону угрожает опасность — на видео нет прямых доказательств "прямого убийства" не было обнаружено, буйное поведение предполагает, что хищники успешно охотились и в других районах Европы, пишет IFLScience.

По словам ученых из Польской академии наук, интенсивная межвидовая схватка была запечатлена 15 сентября 2025 года с помощью скрытых фотоловушек в глубине Беловежской первобытной пущи, древнего леса на границе между Польшей и Беларусью, куда европейские зубры были реинтродуцированы в 1950-х годах.

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Вот как разворачивалась эта охота: процесс начался в 7:25. На видео видно, как стая из семи волков нападает на стадо из 11 европейских зубров, состоящее из пяти взрослых самок, двух взрослых самцов, одного молодого самца и трех детенышей, включая новорожденного теленка. В результате хищники нацелились на самого уязвимого и молодого члена стада. Однако бизоны сплотились вокруг детеныша, оттеснив волков назад.

В какой-то момент трое зубров вырвались, чтобы преследовать волков, но они нечаянно оставили новорожденного беззащитным. Стая хищников воспользовалась моментом, схватив теленка за шею и попытавшись утащить его. К счастью, взрослые самки бросились в атаку и отогнали их. В этот раз детенышу удалось вырваться, однако позже волки схватили его во второй раз. Два взрослых зубра набросились на стаю с опущенными рогами, в то время как остальные окружили теленка, образовав большой, крепкий щит. Столкнувшись с этой стеной, волки прекратили атаку.

Отметим, что волки опытные хищники, способные охотиться на добычу, вес которой в 1020 раз превышает их собственный, включая лосей, оленей и бизонов. Они достигают этого благодаря сочетанию грубой силы и выносливости, а также интеллекта и командной работы.

Известно, что в Северной Америке волки охотятся на американских бизонов, которые являются отдельным видом, однако в Европе подобные взаимодействия встречаются значительно реже. По сути, исследователям известны лишь несколько исторических свидетельств. Более того, по словам авторов нового исследования, это видео является первым в истории доказательством того, что волки охотятся на европейских бизонов в Беловежской первобытной пуще.

Хотя охота на видео не завершилась успехом для волков, наблюдения продемонстрировали, что европейский зубр на самом деле является потенциальной добычей для волков. Именно поэтому, по словам ученых, новые кадры столь важны для науки.

Известно, что европейский зубр был истреблен в дикой природе к 1919 году, но был вновь завезен в Беловежскую Приморскую пущу в 1952 году. К счастью, исследователи считают маловероятным, что хищничество волков настолько распространено, чтобы вызвать сокращение популяции.

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