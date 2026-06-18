Найбільша тварина в історії Землі: як сині кити стали такими гігантами (відео)

Дослідники розкрили секрет неймовірних розмірів синіх китів — вважається, що морським гігантам сприяли життя у воді та особливий раціон.

Сині кити вважаються найбільшими тваринами за всю історію нашої планети: вага цих морських гігантів може сягати 150 000 кг, а довжина — понад 30 метрів. Для порівняння: вважається, що найбільший динозавр важив усього 75 тонн, що вдвічі менше за вагу синього кита. Але що ж змусило синіх китів стати такими великими? Вчені вважають, що вся справа в житті у воді та харчуванні крихітними креветкоподібними істотами, відомими як криль, пише Popular Science.

Справа в тому, що на суші максимальний розмір ссавців обмежений гравітацією. Великі наземні ссавці мають величезні кістки, масивні кровоносні судини та міцні ноги, які підтримують їхню вагу. У міру зростання тварин їхня вага збільшується значно швидше, ніж міцність кісток. Таким чином, у якийсь момент збільшення розмірів призвело б до того, що ноги особливо великої тварини просто не витримали б її ваги.

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У воді гравітація не має такого ж впливу. Натомість плавучість води допомагає підтримувати вагу водних ссавців: це ключовий фактор, завдяки якому сині кити досягли своїх величезних розмірів.

Однак, за словами професора біорізноманіття з Університету Луїзіани Крейга МакКлейна, історія про те, як сині кити стали найбільшими в історії Землі, набагато складніша. У новому дослідженні професор МакКлейн порівняв майже 7000 сучасних і викопних тварин, щоб проаналізувати фактори, що впливають на розмір. Результати вказують на те, що вода не тільки зменшує силу гравітації, а й спонукає теплокровних ссавців до зростання.

Справа в тому, що вода відводить тепло від тіла набагато швидше, ніж повітря, тому ссавцям необхідно бути більшими, інакше вони не змогли б зігрітися. Водночас, у міру збільшення розмірів тіла, енергія, необхідна для його підтримання, зростає. Таким чином, водні ссавці прагнуть до оптимального розміру тіла через енергетичні компроміси.

По суті, ідеальний розмір тварин — це ретельно збалансоване співвідношення між кількістю споживаної енергії та швидкістю харчування. Професор МакКлейн стверджує, що водне ссавце може стати величезним лише в тому випадку, якщо воно споживає достатньо їжі, щоб компенсувати потреби більшого тіла.

Вчені вважають, що сині кити змогли вирости набагато більшими за інших водних ссавців, оскільки харчуються крилем. Зазначимо, що криль досягає у довжину лише близько 5 сантиметрів, плаває повільно та згуртується у щільні скупчення. У процесі еволюції сині кити розвинули величезні роти та глотковий мішок під шкірою, що сильно розширюється, що дозволяє їм різко кидатися вперед і проковтувати величезну кількість криля за один ковток.

Водночас полювання на їжу вимагає багато енергії, а тому така стратегія харчування була б енергетично вигідною лише за умови великих розмірів тіла. Простіше кажучи, сині кити виживають мільйони років, тому що вони розробили одну з найефективніших систем харчування в природі.

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