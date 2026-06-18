Знайдено таємного "брата-близнюка" Стоунхенджа: примітивна конструкція має точність до одного градуса

Археологи знайшли загублений монумент-близнюк Стоунхенджа, який міг бути прототипом легендарного монумента. Ці об’єкти розташовані лише за 4 км один від одного.

Відкриття відбулося в селі Булфорд, графство Вілтшир. Прототип Стоунхенджа складався з дерев’яних стовпів і, на перший погляд, виглядав набагато простіше, ніж кам’яний Стоунхендж. Але вчені стверджують, що дерев'яні стовпи утворювали ідеальну лінію, яка вказувала на схід сонця під час літнього сонцестояння, а також на захід сонця під час зимового сонцестояння, пише Daily Mail.

Дерев'яна споруда була зведена таким чином, щоб збігатися з сонцестояннями з точністю до одного градуса. Що ще більш вражає, археологи датують цю споруду приблизно 5000 років тому.

Це на 500 років старше за Стунхендж, що робить його одним із найдавніших прикладів споруд, зведених з урахуванням орієнтації на Сонце на Британських островах.

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"Стоунхендж, замість того щоб позначати початок історії, тепер, судячи з усього, виник із традицій та звичаїв, що мають набагато глибші корені в цьому регіоні", — каже археолог Фабіо Сільва.

Оскільки вся деревина давно згнила, від ритуального місця в Булфорді сьогодні майже нічого не залишилося, крім ям, де колись стояли стовпи. Однак ці мізерні свідчення вже дають археологам захоплюючий погляд на давнє минуле Британії.

Розкопки показали, що ці ями були заповнені уламками кераміки, кістками тварин, крем’яними знаряддями та деревинним вугіллям.

Дослідники вважають, що в цьому районі протягом відносно короткого періоду часу збиралася велика кількість людей, але археологи не були впевнені, з якою саме метою вони збиралися.

Тепер розташування стовпів дозволяє припустити, що люди, ймовірно, збиралися біля цього простого монумента, щоб відзначати сонцестояння. Після чого вони змогли звести більш складні споруди, такі як Стоунхендж.

Хоча Стоунхендж і місце в Булфорді мають різне планування, це свідчить про те, що "технологія" відстеження положення Сонця на горизонті існувала задовго до спорудження більш відомої споруди.

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