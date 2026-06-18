Найден тайный "брат-близнец" Стоунхенджа: примитивная конструкция точна до одного градуса

Археологи нашли утерянный монумент-близнец Стоунхенджа, который мог быть прототипом легендарного монумента. Объекты находятся всего в 4 км метрах друг от друга.

Открытие было сделано в деревне Булфорд, графство Уилтшир. Прототип Стоунхенджа состоял из деревянных столбов, и на первый взгляд, выглядел намного проще, чем каменный Стоунхендж. Но ученые говорят, что деревянные столбы образовывали идеальную линию, которая указывала на восходящее солнце во время летнего солнцестояния, а также на заход солнца во время зимнего солнцестояния, пишет Daily Mail.

Деревянная конструкция была построена таким образом, чтобы совпадать с солнцестояниями с точностью до одного градуса. Что еще более впечатляет, археологи датировали это сооружение примерно 5000 лет назад.

Это на 500 лет старше Стунхенджа, что делает его одним из старейших примеров сооружений, построенных с учетом ориентации по солнцу на Британских островах.

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“Стоунхендж, вместо того чтобы отмечать начало истории, теперь, по-видимому, возник из традиций и обычаев, имеющих гораздо более глубокие корни в этом регионе”, - говорит археолог Фабио Сильва.

Поскольку вся древесина давно сгнила, от ритуального места в Булфорде сегодня почти ничего не осталось, кроме ям, где когда-то стояли столбы. Однако эти скудные свидетельства уже дают археологам захватывающий взгляд на древнее прошлое Британии.

Раскопки показали, что эти ямы были заполнены остатками керамики, костями животных, кремневыми орудиями и древесным углем.

Исследователи считают, что в этом районе собиралось большое количество людей в течение относительно короткого периода времени, но археологи не были уверены, для чего именно они собирались.

Теперь расположение столбов предполагает, что люди, вероятно, собирались у этого простого монумента, чтобы отмечать солнцестояния. После чего смогли построить более сложные конструкции, такие как Стоунхендж.

Хотя Стоунхендж и место в Булфорде имеют разную планировку, это показывает, что “технология” отслеживания положения солнца на горизонте существовала задолго до постройки более известного сооружения.

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