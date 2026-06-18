Посеред одного з найпосушливіших регіонів Землі помітили яскравий оазис: його видно з космосу

Нове зображення Європейського космічного агентства демонструє вражаючий вид на Землю зверху: на знімку зображено озеро, що приховане посеред одного з найпосушливіших регіонів планети.

Перебуваючи високо над Центральною Азією, астронавт Європейського космічного агентства зафіксував момент, коли географія, колір та історія зливаються в одному кадрі. На знімку зображено велику територію, яка на перший погляд може здатися майже пустельною — казахстанський степ. Однак на кадрі також видно яскравий бірюзовий спалах — озеро Балхаш — одне з найбільших озер Центральної Азії, що виділяється, як яскравий оазис, на тлі навколишньої пустелі, пише Earth.com.

Фото опублікувала французька астронавтка Софі Адено. У підписі до фотографії зазначено: "День 066, орбіта 1021 — Наша траєкторія пролягає над казахським степом, залитим бежевими та охристими відтінками — місцем старту та посадки "Союзів". Однак раптово посеред пустельного ландшафту з’являється озеро Балхаш — яскравий оазис бірюзових відтінків, а також одне з найбільших озер Центральної Азії.

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За словами вчених, з висоти орбіти відкриваються деталі, які з землі легко пропустити. Наприклад, на знімку видно, що краї озера зовсім не рівні — насправді вони звиваються та розгалужуються, сформовані ерозією та зміною рівня води протягом тривалих періодів часу.

Софі Адено також зазначила, що з орбіти візерунки, викарбувані водою та ерозією, нагадують витвір мистецтва, розташований у самому серці Казахстанської пустелі. Ці візерунки не просто цікаві з візуальної точки зору. Вони розповідають історію про те, як вода рухається по цьому регіону.

Озеро Балхаш є незвичайним тим, що воно частково прісноводне, а частково солоне. Спостереження показують, що західна частина озера залишається відносно прісною, тоді як східна стає більш солоною. Це розділення відбувається через обмежений потік води та спосіб впадання річок у озеро.

Відомо, що казахстанський степ тісно пов’язаний із пілотованими космічними польотами — тут розташований космодром Байконур, звідки стартують і приземляються ракети "Союз". На тій самій землі, де здійснюються запуски космічних апаратів, розташовані й тихі природні об’єкти, такі як озеро Балхаш. Вчені вважають, що цей контраст підкреслює, як освоєння космосу та природні системи Землі співіснують пліч-о-пліч.

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